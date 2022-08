Xiaomi ha lanciato all’inizio dello scorso mese Xiaomi 12S Ultra, attuale modello di punta dell’offerta di questo produttore che, tuttavia, non è arrivato sul mercato globale, rimanendo limitato a quello interno.

Pare che per il suo successore, l’atteso Xiaomi 13 Ultra, il colosso cinese abbia programmi diversi, almeno ciò è quanto emerge da un messaggio inviato su Twitter de Lei Jun, CEO di Xiaomi.

Per Xiaomi 13 Ultra si prevede un lancio globale

Il messaggio condiviso da Lei Jun in risposta a un tweet relativo a una recensione di Xiaomi 12S Ultra non sembra lasciare dubbi su quelli che sono i progetti del colosso cinese: “The next iteration of Ultra will be available in our global markets!” (“La prossima iterazione di Ultra sarà disponibile nei nostri mercati globali”).

Solitamente Xiaomi lancia uno o due modelli Ultra ogni anno: uno è lo smartphone di punta dell’offerta di Xiaomi e l’altro è un “flagship killer” sotto il brand Redmi e “la prossima iterazione di Ultra” dovrebbe essere quella della serie Xiaomi 13, la cui presentazione dovrebbe aver luogo tra novembre e dicembre.

Al momento non vi sono anticipazioni su quelle che saranno le caratteristiche di Xiaomi 13 Ultra ma è possibile farsi un’idea del “punto di partenza” leggendo quelle che sono principali feature di Xiaomi 12S Ultra:

processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

display AMOLED LTPO E5 da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ (3.200 x 1.440 pixel), luminosità di picco di 1.500 nit, sensore di luce ambientale a 360 gradi, refresh rate adattivo tra 1 e 120 Hz, supporto alla gamma DCI-P3, Dolby Vision e HDR10+

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5

256 GB o 512 GB di memoria integrata (UFS 3.1)

fotocamera frontale con sensore RGBW da 32 megapixel

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX989 da 1 pollice da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel (f/2.2) con funzionalità macro e da uno zoom ottico periscopico da 48 megapixel con stili e filtri personalizzati da Leica

altoparlanti stereo simmetrici di Harman Kardon

batteria da 4.860 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W, wireless a 50 W e inversa a 10 W) con chip Surge P1 e Surge G1

