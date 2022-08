Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al continuo miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.19.7.

Le novità della versione 2.22.19.7 di WhatsApp Beta per Android

Alcuni giorni fa, con la versione 2.22.19.3, il team di WhatsApp ha implementato per alcuni utenti beta la possibilità di creare le comunità, sostituendo il tasto della fotocamera nella schermata principale dell’app con uno dedicato proprio alle comunità, grazie al quale è possibile trovare tutte quelle di cui si è membri.

Ebbene, stando a quanto si apprende dalla versione 2.22.19.7 beta, gli sviluppatori sono ora alla ricerca di un nuovo posto in cui inserire il tasto dedicato alla fotocamera.

La soluzione attualmente studiata prevede il posizionamento di questa comoda scorciatoia un po’ più in alto, accanto al tasto dedicato alle ricerche.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quando le comunità saranno lanciate per tutti gli utenti e, pertanto, anche relativamente a questa piccola modifica del posizionamento della scorciatoia per la fotocamera non si hanno dettagli su quando potrebbe divenire effettiva.

Come scaricare le nuove versioni beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.19.7 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

