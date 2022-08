Se avete deciso di passare a CoopVoce abbiamo una buona notizia per voi: dal prossimo mese, infatti, l’operatore telefonico riproporrà l’offerta CoopVoce Evo 200.

Si tratta di un’interessante soluzione lanciata in occasione del quindicesimo compleanno di questo operatore telefonico virtuale e che mette a disposizione un pacchetto che comprende chiamate, SMS e traffico dati, così da consentire agli utenti di non avere più pensieri.

Da settembre ritorna l’offerta CoopVoce Evo 200

CoopVoce Evo 200 mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobile), 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico da sulla rete 4G di TIM, il tutto con un canone di 7,90 euro al mese. Per i nuovi clienti non vi sono costi di attivazione da sostenere mentre i già clienti dovranno pagare 9 euro.

L’offerta in questione, che dovrebbe essere disponibile da giovedì 1 settembre 2022 a venerdì 30 settembre 2022 (salvo eventuali proroghe), si rinnova automaticamente ogni mese, salvo disdetta e, in caso di credito residuo non sufficiente, viene sospesa per 30 giorni (nel corso dei quali sarà necessario effettuare una ricarica).

Il piano tariffario di base a consumo attivato di default è SuperFacile Coop e prevede un costo di 0,12 euro al minuto per le chiamate verso tutti i numeri nazionali (con uno scatto alla risposta di 0,12 euro) e di 0,12 euro per ogni SMS.

Il pacchetto di contenuti inclusi nell’offerta CoopVoce Evo 200 può essere utilizzato anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Per quanto riguarda il traffico dati, nei primi 30 giorni in roaming saranno disponibili tutti i 200 Giga dell’offerta mentre dal secondo mese in poi potranno essere usati 7 Giga al mese.

L’offerta potrà essere attivata sia online che nei negozi fisici dell’operatore e supporterà pure la modalità con eSIM.

Potete trovare tutte le offerte di CoopVoce seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche