Il recente aggiornamento di Google Fotocamera non porta solo alcune novità a livello di interfaccia per Wear OS, ma anche una nuova funzione per il comparto fotografico di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: vediamo cosa “nasconde” la versione 8.6.263.463689965.13, in distribuzione in questi giorni sul Google Play Store.

Google Fotocamera introduce una nuova funzione per i video

L’ultimo aggiornamento in distribuzione per Google Fotocamera, come abbiamo visto, va a modificare alcuni elementi dell’interfaccia su Wear OS, adeguandoli al Material You introdotto a partire da Android 12. Non si tratta però dell’unica novità perché sugli smartphone della serie Pixel compatibili fa capolino una nuova funzione pensata per la fotocamera principale, denominata “Miglioramento vocale“.

Accessibile all’interno delle impostazioni dell’applicazione, la nuova funzione (disattivata di default) consente allo smartphone di mettere in primo piano la voce della persona che parla durante la registrazione di video, in modo da ridurre al minimo i rumori di sottofondo e che potrebbero risultare fastidiosi. Potrebbe risultare molto utile per girare filmati in cui il parlato deve fare da protagonista, anche se purtroppo al momento funziona solamente con i video a 30 fps. L’aggiornamento porta con sé anche qualche bugfix e miglioramento generico.

Come aggiornare Google Fotocamera

Google Fotocamera 8.6.263.463689965.13 è già disponibile sul Google Play Store. Se già non lo avete fatto, potete scaricarla e installarla seguendo semplicemente il badge qui in basso. Avevate già notato la funzione di Miglioramento vocale?

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6a