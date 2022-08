Torniamo a occuparci di Dreame Z10 Pro, apprezzato robot aspirapolvere che torna ad essere protagonista di un’interessante offerta su Amazon che permette di acquistarlo ad un prezzo speciale. Ricordiamo che stiamo parlando di un aspirapolvere robot di nuova generazione, dotato di caratteristiche che lo rendono competitivo con i vari modelli della concorrenza, come un algoritmo di navigazione evoluto, la capacità di garantire una potenza elevata, il supporto ad Amazon Alexa (con la possibilità di sfruttare i comandi vocali) e un sistema di raccolta automatica dello sporco.

Le principali caratteristiche di Dreame Z10 Pro

Questo robot aspirapolvere può vantare una forza di aspirazione di 4.000 Pa, capace di rimuovere i peli di animali, la polvere o i grani e di raccogliere le particelle sia dalla superficie che in profondità all’interno del tessuto. Un altro dei punti di forza di Dreame Z10 Pro è rappresentato dal sistema di navigazione LiDAR, soluzione che consente di avere una maggiore precisione, una mappatura più rapida, un migliore superamento degli ostacoli e una pianificazione del percorso più efficiente (grazie alla tecnologia multi-mappa il dispositivo può memorizzare singole mappe fino a tre piani).

Ed ancora, grazie alle generose dimensioni del contenitore della polvere, è possibile non preoccuparsi di svuotarlo per oltre due mesi: dopo avere pulito il pavimento, Dreame Bot Z10 Pro torna alla stazione di svuotamento di base, ove il suo contenitore della polvere viene automaticamente svuotato in quello della base, la cui capienza garantisce un’autonomia che può spingersi fino a 65 giorni. Oltre che aspirare lo sporco, Dreame Z10 Pro provvede anche a lavare il pavimento, con la possibilità di impostare la quantità di acqua in tre fasi, in modo da adattare l’azione al tipo di terreno.

Per quanto riguarda l’autonomia, infine, il robot aspirapolvere può contare su una batteria da 5.200 mAh che dovrebbe essere in grado di garantire fino a 150 minuti di utilizzo (aspirando fino a 250 m² o pulendo fino a 200 m² di pavimento). Il robot aspirapolvere è in offerta su Amazon a 424,99 euro (con un risparmio di 75,00 euro sul prezzo ufficiale). Se desiderate approfittare dell’offerta, non vi resta altro da fare che cliccare sul seguente link:

