Questa è l’offerta giusta per acquistare Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G, è inutile girarci troppo intorno, è ancora adesso uno degli smartphone più interessanti in circolazione sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo e, anche se ultimamente è stato un po’ più difficile da reperire a prezzi allettanti, la nuova offerta che lo vede protagonista tra gli Imperdibili di eBay è da cogliere al volo.

Negli ultimi giorni abbiamo portato alla vostra attenzione varie offerte valide per l’acquisto di smartphone Android, dagli Xiaomi Days partiti ieri mattina agli sconti entro la soglia dei 300 euro selezionati proprio tra gli Imperdibili di eBay, fino alla promozione monomarca HONOR disponibile ancora adesso su Amazon.

Offerta Samsung Galaxy A52s 5G su eBay

Non troverete nessuna raccolta di offerte in questo articolo: il solo e unico protagonista è il medio di gamma Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra recensione), rimasto perfettamente attuale anche dopo il lancio — e il calo di prezzo — del suo successore Samsung Galaxy A53 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e ancora pienamente appetibile grazie al supporto software senza eguali nel mondo Android che Samsung garantisce ai propri prodotti.

A dirla tutta, nei mesi addietro non erano mancate le opportunità di portarsi a casa un Samsung Galaxy A52s 5G a prezzi persino inferiori (talvolta grazie a qualche codice sconto), tuttavia ultimamente il prezzo dello smartphone — complice anche la situazione del mercato — è risalito anche sopra la soglia dei 300 euro, per questo motivo ogni volta che capita un’offerta più interessante è bene segnalarla a beneficio di quanto lo stiano tenendo d’occhio.

L’offerta di cui parliamo oggi ha ad oggetto Samsung Galaxy A52s 5G nella colorazione Awesome Black e nel taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il prezzo richiesto è di 289,90 euro, con uno sconto del 9% (pari a 30 euro) rispetto a quello precedente di 319,90 euro. Il prodotto — che si trova in Italia — viene venduto con spedizione celere gratuita e possibilità di selezionare un punto di ritiro al momento del pagamento; la consegna è prevista tra il 25 e il 26 agosto. Come potete verificare voi stessi a questo link, il venditore presenta il 100% di feedback positivo. Non mancano neppure la Garanzia cliente eBay (rimborso in caso di mancata consegna dell’oggetto ordinato) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”), con possibilità di restituzione con rimborso entro 30 giorni (il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione). Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy A52s 5G Awesome Black 6 GB + 128 GB a 289,90 euro

Perché scegliere ancora Samsung Galaxy A52s 5G

Oltre ai motivi ricordati sopra, a quanti valuteranno quest’offerta ricordiamo che tra le principali caratteristiche dello smartphone troviamo un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP67) e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su un sensore frontale da 30 megapixel e su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario 64 megapixel (con apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 5 megapixel.

Quanto al software, Galaxy A52s 5G è aggiornato ad Android 12 con One UI 4.1 e si vede garantito da Samsung un lungo supporto software.

