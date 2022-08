Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare a novità per migliorare ulteriormente l’applicazione, già una delle più utilizzate in Europa per quanto riguarda la messaggistica. Dopo aver introdotto in beta l’icona monocromatica pensata per il rinnovato Material You di Android 13, l’app potrebbe accogliere in futuri aggiornamenti un cambiamento per la privacy legato alle immagini. Vediamo di che si tratta.

Blocco degli screenshot in arrivo su WhatsApp?

Mentre è in distribuzione la versione 2.22.18.16 di WhatsApp Beta con la novità dedicata ai possessori di Android 13 (pochi, per ora), gli sviluppatori non stanno con le mani in mano e stanno lavorando a una funzione per bloccare gli screenshot delle immagini e dei video condivisi e pensati per una sola visualizzazione. Si tratta di una delle novità lato privacy anticipate direttamente da Mark Zuckerberg qualche giorno fa.

Grazie a questa novità, immagini e video che sono stati impostati per risultare visualizzabili una sola volta da parte del ricevente non potranno dunque essere catturati con uno screenshot. La funzione era in test sulla versione iOS dell’app, ma come potete vedere negli screenshot qui in basso è in sviluppo anche per l’app Android. Da sottolineare come il mittente del messaggio non riceva in ogni caso alcuna notifica che lo avvisi del tentativo di screenshot.

Naturalmente questa novità non mette al riparo da eventuali fotografie scattate con dispositivi esterni (macchina fotografica, tablet o altro smartphone) o dagli occhi indiscreti di qualcuno nelle immediate vicinanze, ma rappresenta comunque un passo avanti. La funzione non è ancora disponibile neanche sul canale Beta di WhatsApp, ma immaginiamo che sarà presto introdotta tramite un ulteriore aggiornamento.

Ritenete utile questa funzione per bloccare gli screenshot dei contenuti visualizzabili una sola volta? Per poterci mettere le mani sopra il prima possibile vi consigliamo di entrare nel programma beta: non dovete fare altro che recarvi sul Google Play Store e iscrivervi al canale di beta testing attraverso questo link. Nel caso sia già stato raggiunto il numero massimo di utenti, potete optare per il download e l’installazione manuale tramite APK Mirror.

