A poche ore dal rilascio ufficiale della versione stabile nell’AOSP e per gli smartphone supportati della serie Pixel, Android 13 ottiene anche una simpatica statua dedicata, sia nel mondo reale che in realtà aumentata.

Mentre nelle ore successive al rilascio vi abbiamo parlato di argomenti più rilevanti come i nomi di smartphone e OEM in prima linea per il nuovo major update, il termine per lasciare il programma beta di Android 13 e l’avvicinarsi del pensionamento della gamma Pixel 4, adesso ci concediamo un po’ di leggerezza per il rinnovarsi di una tradizione molto cara agli appassionati.

Sull’altalena con Android 13

Perlomeno pubblicamente, Google ha ormai abbandonato la tradizione di assegnare alle nuove versioni di Android i nomi di dessert — non internamente, dove quella appena rilasciata è anche nota come “Tiramisù” —, tuttavia quella delle statue celebrative resiste ancora e, analogamente a quanto era già avvenuto negli anni scorsi con Android 11 prima e Android 12 poi, quella che commemora Android 13 esiste in duplice formato: nel mondo reale e in Realtà Aumentata.

Come potete vedere nella precedente immagine e a questo link al sito ufficiale del robottino verde, la versione AR della statua di Android 13 permette all’utente di giocare col modello e ammirarne i dettagli da ogni angolo. Sui dispositivi Android con supporto a Google Play Services per AR ( prima noto come ARCore) è presente un tasto dedicato “View in 3D”.

Il tema scelto da Big G è quello dell’altalena, con la barra trasversale di colore blu che fa da numero 1 e il 3 verde che compone due comodi seggiolini. La versione reale della statua posta a Mountain View e svelata da Rahul Ravikumar di Google è nettamente più interessante per due motivi: in primo luogo, si nota meglio che sulla barra di colore blu compare il numero 13 scritto in varie lingue e anche in codice binario a 4 bit (1101); inoltre, si tratta di una vera e propria altalena. Guardate che bella.

Leggi anche: Android 13 ufficiale e disponibile per i Pixel: ecco le principali novità