Ieri sera a sorpresa il team di sviluppatori di Google ha rilasciato la versione definitiva di Android 13 per gli smartphone della serie Google Pixel supportati e ciò fino a qualche tempo fa avrebbe significato la chiusura del relativo programma beta.

Ma da quando il colosso di Mountain View ha deciso di testare le sue versioni trimestrali della piattaforma (note come QPR) con il programma beta, la situazione è cambiata e pertanto il prossimo mese dovrebbero arrivare nuove release.

A settembre arrivano le nuove versioni beta di Android 13

In sostanza, gli utenti iscritti al programma beta di Android 13 devono sapere che il team di Google a settembre inizierà a testare le versioni beta di Android 13 QPR1 in vista del rilascio di un futuro Pixel Feature Drop e ciò significa che chi vuole uscire da tale programma senza effettuare una cancellazione dei propri dati dal telefono (o wipe) ha poco tempo a disposizione.

Dato che Android 13 ha raggiunto la versione stabile (che può essere considerata una sorta di QPR0), il team di Google si sta preparando per testare la prossima release (QPR1), riattivando quella parte del programma Android Beta, in modo da arrivare a rilasciarla in tempo per il Pixel Feature Drop di dicembre.

Ebbene, le persone attualmente registrate al programma beta per testare Android 13 se non ne escono prima verranno automaticamente “portate” ai test delle versioni QPR e chi non è interessato, pertanto, dovrebbe visitare il prima possibile il relativo sito (che si trova seguendo questo link) e provvedere a disattivare il proprio telefono.

Se ci si dimentica di farlo e si finisce per installare Android 13 QPR1 Beta 1 quando il programma sarà avviato il mese prossimo, l’annullamento della registrazione dal programma renderà necessaria una cancellazione dei propri dati dal telefono oppure probabilmente bisognerà attendere tre mesi prima che Android 13 QPR1 diventi stabile per avere l’opportunità di andarsene senza perdita dei dati.