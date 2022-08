WhatsApp Beta si aggiorna alla 2.22.18.12 e anticipa una funzione interessante

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’app per Android attraverso il Google Play Beta Program: è disponibile la versione 2.22.18.12. La novità più interessante di questa nuova build dell’app non è in realtà ancora disponibile per nessuno, ma in tanti la troveranno comoda: in futuro, gli utenti potranno gestire la visibilità del proprio numero di telefono nelle chat con determinati account business.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato tantissime novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Tra le più recenti, è possibile ricordare le nuove funzioni per la privacy annunciate da Mark Zuckerberg e trattate in maniera approfondita in questo nostro precedente articolo, l’aumento dei poteri degli amministratori dei gruppi, il piccolo ritocco relativo alle emoji animate, i miglioramenti per le reazioni ai messaggi, la risoluzione di un bug attinente alle chiamate audio, i nuovi tempi di ripensamento per cancellare i messaggi e le reazioni agli aggiornamenti di stato. Nel caso in cui vi foste persi una o più di queste novità, non dovete fare altro che recuperarle tutte tramite i link precedenti, adesso però diamo un taglio alle ciance e vediamo quale utile funzione è in sviluppo nel momento in cui scriviamo.

WhatsApp Beta per Android: le novità dell’aggiornamento 2.22.18.12

Nel nostro precedente articolo relativo alla versione 2.22.17.23 di WhatsApp Beta per Android, vi avevamo parlato della possibilità di gestire in maniera più oculata la visibilità del proprio numero di telefono nelle community, con l’opzione per condividerlo soltanto con un sottogruppo appositamente selezionato e tenerlo nascosto — come da impostazione predefinita — a tutto il resto della community.

In quella sede si era parlato di una funzionalità utile ma limitata alle sole community, ma in realtà la questione è più interessante e merita di essere approfondita. Come potete vedere dallo screenshot riportato si seguito, il piano del team di WhatsApp prevede di chiedere direttamente agli utenti se desiderino o meno condividere il proprio numero di telefono in caso di avvio di una conversazione con account business in alcune situazioni. In determinati scenari, WhatsApp si occuperà comunque di nascondere il numero di telefono in maniera del tutto automatica in caso di invio di messaggi via inserzioni che rimandano a WhatsApp, tuttavia non tutte le interazioni con inserzioni di WhatsApp sembrano rientrare in tale automatismo; su questo punto, il funzionamento preciso sarà più chiaro soltanto nel momento in cui WhatsApp deciderà di condividere informazioni ufficiali.

Tornando alla novità, in caso di contatto di una determinata attività e di oscuramento automatico del numero di telefono nel caso specifico, agli utenti sarà consentito — in maniera del tutto analoga all’opzione di condivisione per i sottogruppi nelle community — di scegliere di rendere il proprio numero telefonico visibile.

Come si accennava in apertura, questa novità non è purtroppo ancora disponibile per nessuno in quanto ancora in fase di sviluppo; non è neppure dato sapere quando il team di WhatsApp abbia intenzione di renderla disponibile perlomeno per gli utenti del ramo beta, che saranno ovviamente i primi a poterla provare.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.