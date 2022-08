Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca.

Di tanto in tanto il team di sviluppatori annuncia attraverso i canali social l’implementazione di una novità e ciò è quanto è avvenuto anche nelle scorse ore.

Arriva una piccola novità per gli utenti WhatsApp

La nuova funzionalità annunciata dal team di WhatsApp riguarda la possibilità di cancellare un messaggio dopo che è stato inviato, ossia una cosa molto utile per esempio nel caso in cui si ripensi alle parole usate e magari si desideri modificarne qualcuna oppure quando per errore un messaggio sia stato inviato al destinatario sbagliato.

Stai ripensando al tuo messaggio? Ora avrai un po’ più di 2 giorni per eliminare i tuoi messaggi dalle tue chat dopo aver premuto Invio.

In pratica, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di aumentare notevolmente il periodo di tempo in cui è possibile cancellare un messaggio per tutti i partecipanti a una conversazione, passando da poco più di 1 ora ad oltre 2 giorni.

Ricordiamo che la possibilità di cancellare un messaggio è una funzionalità disponibile sia nelle chat singole che in quelle di gruppo e può essere sfruttata tenendo pressato a lungo su un messaggio e selezionando l’opzione “Elimina messaggio”: in particolare, gli utenti hanno la possibilità di eliminare il messaggio solo per loro (“Elimina per me”) o per tutti i partecipanti alla conversazione (“Elimina per tutti”).

La nuova funzionalità dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti a livello globale.

Come provare le ultime novità

Chi desidera provare in anteprima le novità studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) o installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, disponibili su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app è invece disponibile sul Google Play Store:

Infine, se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).