Il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma continua senza sosta e le novità arrivano non soltanto per le versioni destinate ai dispositivi Android e iOS ma anche per i client desktop, come quello per i device Windows.

Lo scorso mese Mark Zuckerberg ha annunciato trionfalmente l’introduzione per tutti gli utenti della possibilità di reagire ad un messaggio con una faccina qualsiasi ma tale funzionalità non è arrivata su WhatsApp Beta per Windows.

Buone notizie per chi usa WhatsApp Beta per Windows

Ebbene, con la nuova versione di WhatsApp Beta per Windows (la versione 2.2231.10.0) tutti gli utenti potranno finalmente sfruttare la possibilità di usare ogni emoji per le reazioni ai messaggi.

Così come viene mostrato da questo screenshot, è possibile reagire ai messaggi utilizzando qualsiasi emoji e tonalità di pelle: per provare la funzionalità è sufficiente fare clic sul pulsante “+” quando si vuole usare la reazione a un messaggio.

Il team di sviluppatori di WhatsApp sta lavorando duramente per rendere l’app beta per Windows stabile e sempre migliore e probabilmente presto arriveranno ulteriori novità.

Come provare le ultime novità del servizio di messaggistica

L’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per Windows può essere scaricata dal Microsoft Store seguendo questo link.

Se invece desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

Chi desidera provare in anteprima le novità studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) o installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, disponibili su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app Android, infine, è disponibile sul Google Play Store: