Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.18.8.

Le novità della versione 2.22.18.8 di WhatsApp Beta per Android

Con questa ennesima release dell’applicazione il team di WhatsApp introduce una piccola novità che riguarda le emoji animate: da alcune settimane è emerso che gli sviluppatori lavorano ad una versione più grande del cuore animato e oggi viene messa a disposizione di alcuni tester.

Così come viene mostrato da tale immagine, alcune emoji a forma di cuore diventano più grandi e vengono visualizzate utilizzando la stessa animazione applicata a quella del cuore rosso.

L’elenco delle emoji a forma di cuore supportate è piuttosto lungo ma c’è qualche assenza, come per esempio quella di colore arancione.

Si tratta soltanto di una piccolissima novità ma ciò conferma che il team di sviluppatori è attento anche ai più piccoli dettagli.

Al momento questa funzionalità è stata implementata solo per una ristretta cerchia di utenti ma nelle prossime settimane dovrebbe essere messa a disposizione di altri mentre non vi sono informazioni su quando sarà rilasciata per tutti.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.18.8 di WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea, può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata ad esso seguendo questo link).

