Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato agli iscritti al Programma Beta la nuova versione 2.22.18.4 in anteprima della popolare app di messaggistica: questo aggiornamento di WhatsApp Beta va a risolvere un bug causato da un precedente aggiornamento destinato ai beta tester e non porta con sé altre novità tangibili.

Questo nuovo aggiornamento destinato agli sviluppatori arriva a poche ore di distanza dall’annuncio, da parte di Mark Zuckerberg, dell’arrivo all’interno dell’app di messaggistica di una serie di novità mirate a migliorare la sicurezza e la tutela della privacy degli utenti (l’uscita silenziosa dai gruppi, i nuovi controlli sullo stato online e il blocco degli screenshot) e dalla nuova possibilità di cancellare un messaggio inviato per sbaglio fino a 2 giorni dopo rispetto al momento del suo invio.

WhatsApp Beta 2.22.18.4: ecco le novità

Come anticipato in apertura, WhatsApp Beta per Android è stata aggiornata alla versione 2.22.18.4: con l’aggiornamento, il team di WhatsApp va a risolvere un fastidioso bug riscontrato dagli utenti che eseguivano le precedenti versioni beta della popolare app di messaggistica.

In particolare, con la versione 2.22.17.24 di WhatsApp Beta, tramite cui il team di sviluppo aveva rilasciato ad alcuni fortunati beta tester la possibilità di lasciare una reazione (tra le otto predefinite) agli aggiornamenti di stato di altri utenti, era emerso un fastidioso bug visivo relativo alle chiamate audio di WhatsApp.

Come è possibile apprezzare dalla schermata precedente, quando un utente provava ad effettuare una chiamata audio su WhatsApp Beta si trovava di fronte ad una schermata completamente vuota, priva di dettagli come il nome del chiamante e la durata della chiamata stessa. Con il più recente aggiornamento in anteprima dell’app di messaggistica, il problema è ora risolto e la situazione è tornata alla normalità.

Non è la prima volta che, nel percorso di introduzione di nuove funzionalità, il team di sviluppo si ritrovi a dovere fronteggiare alcuni bug presenti nell’app ma in WhatsApp ci hanno abituati a delle risoluzioni piuttosto immediate, proprio come in questo caso (sono bastati 2-3 giorni per risolvere il problema).

Come suggerito in precedenza, la problematica sembrava affliggere unicamente coloro che eseguivano WhatsApp Beta in versione 2.22.17.24 (e alcuni utenti segnalavano la presenza del bug anche nella versione 2.22.17.23); il nuovo aggiornamento, seppur destinato ad aprire un nuovo ciclo di beta (2.22.18.x contro 2.22.17.x) va a risolvere il problema: la versione stabile del ciclo 2.22.17.x (ovvero la 2.22.17.70 e versioni successive) dovrebbe essere rilasciata al pubblico già privata di questo fastidioso bug che affliggeva le chiamate audio.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, basterà iscriversi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp