Una delle app più popolari su Wear OS è Google Maps, ma quest’ultima richiede che lo smartwatch sia connesso a uno smartphone per la navigazione passo-passo.

Nel corso dell’evento Galaxy Unpacked tenuto oggi da Samsung, il colosso di Mountain View ha annunciato che in futuro Google Maps non avrà più bisogno di uno smartphone per la navigazione su Wear OS.

Google Maps su Wear OS riceverà il supporto per la navigazione senza smartphone

Google spiega che questa novità consentirebbe agli utenti di poter utilizzare le funzionalità di navigazione durante le attività sportive indossando solo lo smartwatch e lasciando a casa lo smartphone.

Google non ha rilasciato molti dettagli su questa funzionalità e si è limitata a dire che arriverà entro la fine dell’anno, ma senza specificare su quali smartwatch, tuttavia è probabile che debutterà su Galaxy Watch5, già in preordine da oggi, poiché Google ha fatto l’annuncio durante il lancio del nuovo smartwatch di Samsung.

Google non ha nemmeno specificato se questa funzionalità sarà un’esclusiva degli smartwatch che supportano la rete LTE, i quali sfrutterebbero appieno questa novità. Recentemente Google Maps ha introdotto le viste aeree e altre novità in occasione delle vacanze estive.

