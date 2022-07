Per aiutare gli utenti a pianificare ancora meglio i loro itinerari estivi, Google ha annunciato tramite il suo blog che Google Maps sta introducendo tre nuove funzionalità, una delle quali rappresenta un primo assaggio della “visione immersiva” annunciata al Google I/O.

La prima novità riguarda appunto le vedute aeree fotorealistiche di quasi 100 dei monumenti più famosi del mondo presenti in città come Barcellona, ​​Londra, New York, San Francisco e Tokyo.

Ad esempio è possibile farsi un’idea di com’è l’Empire State Building da vicino in modo da poter decidere se aggiungerlo o meno all’itinerario di viaggio a New York. Per visualizzare una veduta aerea è necessario cercare il relativo simbolo in Google Maps ed entrare nella sezione foto.

Google Maps aiuta a coordinare gli itinerari estivi con nuove funzionalità

Un’altra novità riguarda i percorsi in bici, dato che con le nuove informazioni sui percorsi ciclabili a breve si potranno confrontare facilmente i vari percorsi e vedere ancora più dettagli per pianificare un itinerario in sella.

Lungo il percorso sarà infatti possibile vedere l’altitudine e se bisognerà affrontare un traffico automobilistico intenso, scale o salite ripide, inoltre sarà possibile vedere a colpo d’occhio se pedaleremo in una strada principale o in una locale. Diventerà dunque più agevole muoversi evitando strade troppo trafficate

Infine Google Maps fornirà anche delle notifiche che informano se una persona che ha condiviso la propria posizione ha raggiunto o lasciato il luogo in cui si trovava, con la facoltà di scegliere di interrompere la condivisione della propria posizione o di impedire a qualcuno di impostare le notifiche.

Le viste aeree dei punti di riferimento e le notifiche di condivisione della posizione sono già disponibili a livello globale su Google Maps per Android e iOS, mentre le informazioni sui percorsi ciclabili verranno lanciate nelle prossime settimane nelle centinaia di città in cui sono disponibili indicazioni stradali.

