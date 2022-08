È passato poco più di un anno dalla presentazione dello strumento Game Dashboard (in quel caso con Android 12) da parte di Google e, mentre ora come allora la funzione rimane esclusiva della serie Google Pixel 6, per l’intera gamma — incluso il nuovo arrivato Google Pixel 6a — è stata appena rilasciata una versione aggiornata per Android 13.

Google Play Services v22.30+: Game Dashboard

In particolare, la nuova versione è stata avvistata dal solito Mishaal Rahman a bordo di Pixel 6a in seguito alla distribuzione della versione 22.30 di Google Play Services; i possessori di un modello della serie Pixel 6 possono semplicemente appagare la propria curiosità entrando nelle Impostazioni, poi nel sottomenu Google e verificare la presenza della voce Game Dashboard.

La funzionalità, da mesi al centro di numerose speculazioni, potrebbe essere resa disponibile per altri modelli proprio a partire dal rilascio di Android 13, ma è ancora presto per parlare di questo argomento. Chi ancora non la conoscesse sappia banalmente che, una volta attivato il relativo toggle nelle Impostazioni, la Game Dashboard si mostra ogni volta che viene avviato un gioco: per impostazione predefinita, è una piccola freccia sul lato destro o sinistro dello schermo che con un tap richiama l’icona di un controller di gioco, il cui tap lancia il menu dedicato; tale menu offre accesso a funzioni dedicate come Non disturbare, frame rate, registrazione dello schermo e scorciatoia per gli screenshot. L’utente può decidere quali shortcut avere rapidamente a disposizione in Game Dashboard, ma anche effettuare lo streaming su YouTube e sfruttare lo strumento di ottimizzazione dei giochi.

Disponibiltà futura

Allo stato attuale, la Game Dashboard rimane una chicca esclusiva di Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro e Google Pixel 6a e tutti i discorsi circa la possibilità che in futuro venga resa disponibile anche per altri dispositivi Android discendono da un assunto: mentre in origine la funzione faceva parte di SystemUIGoogle, con Android 13 è stata spostata dalla UI di sistema e integrata in Google Play Services.

Insomma, pure in assenza di conferme, Google pare aver manifestato la volontà di aprire la funzione a tutti i dispositivi Android con accesso ai GMS.

