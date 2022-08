Alla fine di luglio il team di Google ha annunciato di avere dato il via al rilascio della modalità Camouflage per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro ma, a quanto pare, al colosso di Mountain View è servito qualche giorno in più del previsto per mettere tale funzionalità effettivamente a disposizione degli utenti.

Ricordiamo che stiamo parlando di una funzione introdotta da Google in occasione del lancio di Google Pixel 6a e che rientra tra quelle offerte da Google Foto: si tratta, in sostanza, di una soluzione studiata per il caso in cui gli utenti non vogliano rimuovere del tutto alcuni elementi da uno scatto ma soltanto cambiare i colori di alcuni oggetti, così da farli risaltare di meno e integrarli meglio con gli altri elementi della scena.

Come funziona Camouflage su Google Pixel 6

Per provare la nuova funzionalità è sufficiente aprire l’app Google Foto e quindi selezionare l’opzione per modificare l’immagine e andare nella scheda “Strumenti”: dopo avere avviato Gomma Magica, si noterà una nuova scheda “Camouflage” accanto alla funzionalità “Cancella” già esistente.

In pratica, se un oggetto presente nell’immagine distrae l’attenzione di chi la guarda o rovina la scena, è possibile decidere se rimuoverlo e “cammuffarlo”, cambiando il suo colore e integrandolo meglio con gli altri elementi presenti nello scatto.

Negli screenshot seguenti un esempio di come il cavo USB Type-C blu scuro nell’angolo in alto a destra viene “trasformato” in marrone:

A questo punto la modalità Camouflage è effettivamente disponibile per tutti i possessori di Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a a livello globale.

La funzionalità è stata implementata dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View attraverso un aggiornamento lato server ma potrebbe richiedere la versione 6.1.0 di Google Foto, già disponibile nel Google Play Store:

