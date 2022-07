Tra i punti di forza degli smartphone della serie Google Pixel vi sono senza dubbio le funzionalità legate al comparto fotografico e ciò non riguarda soltanto la parte hadware ma anche quella software: il colosso di Mountain View, infatti, ha sviluppato vari algoritmi che sono capaci di realizzare dei veri e propri “miracoli”.

In occasione del lancio di Google Pixel 6a il team di Google ha introdotto un nuovo strumento in Gomma magica (o Magic Eraser) di Google Foto, ovvero la nuova modalità Camouflage.

Si tratta di una soluzione studiata per il caso in cui l’utente non voglia rimuovere del tutto alcuni elementi da uno scatto e cambiare i colori di alcuni oggetti, in modo da farli risaltare di meno e integrarli meglio con gli altri elementi che costituiscono la scena.

Ebbene, così come promesso dal colosso di Mountain View, la funzionalità Camouflage è ora disponibile anche per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Ad annunciarlo è stato il team di Google con un messaggio su Twitter, con il quale invita gli utenti a provare subito il nuovo strumento di editing:

Magic Eraser in @GooglePhotos just got more magical ✨

You can still make distractions disappear (bye🏖️)

And now you can also change the color & brightness of an object so it blends right in (what could be cooler💚🤎)

Try it out today on your #Pixel6, Pixel 6 Pro and #Pixel6a. pic.twitter.com/gLSt8O0cqu

— Made By Google (@madebygoogle) July 29, 2022