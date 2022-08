OPPO annuncia la data di presentazione della ColorOS 13, che sarà ovviamente basata su Android 13. Tra qualche giorno conosceremo tutti i dettagli e tutte le caratteristiche della personalizzazione del produttore cinese, a distanza di un paio di settimane dall’ufficializzazione della OxygenOS 13 di OnePlus.

Ecco quando sarà presentata ufficialmente la ColorOS 13 di OPPO

OPPO svela oggi la data nella quale conosceremo più da vicino la ColorOS 13 basata su Android 13. Si tratterà di uno dei primi sistemi operativi OEM basati su Android 13 (Samsung è al lavoro sulla One UI 5.0 beta, come abbiamo visto). Il produttore cinese ha da poco aperto le registrazioni per la fase open beta relativa a OPPO Find N e per la serie OPPO Find X5, dopo un periodo di test “a porte chiuse”.

Android 13 è stato lanciato da Google in Developer Preview nel mese di febbraio 2022 ed è attualmente nelle fasi finali del programma di beta test (la Beta 4.1 è di pochi giorni fa): le ultime sembrano suggerire un lancio nel mese di settembre, ma non abbiamo indicazioni precise per ora.

Secondo le parole della casa stessa, la ColorOS 13 è stata progettata per offrire la migliore esperienza possibile con il sistema operativo, integrando le funzioni di sicurezza e privacy di Android 13 e offrendo le numerose funzionalità di personalizzazione proposte dal Material You di Google. In più saranno integrate nuove funzioni sviluppate da OPPO e pensate per garantire la migliore esperienza con display di ampie dimensioni, ma anche un’interconnessione senza interruzioni tra più dispositivi con conseguenti passi avanti per la produttività e l’efficienza. Il nuovo sistema operativo potrà contare su un nuovo design e puntare a un’esperienza Android ancora più fluida, completa e piacevole da utilizzare.

Per il momento queste sono le sole anticipazioni fornite da OPPO per la sua ColorOS 13 basata su Android 13. La casa cinese presenterà nel dettaglio il suo sistema operativo in diretta streaming su YouTube e su Twitter il 18 agosto 2022 alle ore 13:00. Manca dunque poco più di una settimana: non vedete l’ora di vederlo più da vicino, vero?

