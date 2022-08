Alla fine dello scorso mese il team di sviluppatori di Google ha rilasciato la beta 4.1 di Android 13 per gli smartphone della serie Google Pixel.

Ebbene, pare che con tale versione del sistema operativo del colosso di Mountain View vengano introdotti importanti miglioramenti per quanto riguarda il funzionamento del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, funzionalità oggetto di varie critiche negli ultimi mesi da parte di chi ha acquistato uno di questi smartphone.

In Rete, infatti, vi sono numerose lamentele di utenti insoddisfatti per il funzionamento di questa importante componente, che a volte è in grado di generare una vera e propria frustrazione negli utenti (basti pensare al caso in cui si abbia la necessità di sbloccare rapidamente il device e lo scanner delle impronte non ne voglia proprio sapere).

Con Android 13 Beta 4.1 un’importante novità per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Stando alle segnalazioni che si stanno moltiplicando sul Web, con Android 13 Beta 4.1 il funzionamento del sensore delle impronte digitali su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro pare migliorare in modo notevole e ciò sia per quanto riguarda la velocità che per la precisione: in sostanza, a distanza di diversi mesi dal lancio di questi due telefoni, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sarebbe finalmente riuscito ad ottenere il risultato sperato sin dall’inizio.

Inoltre, sempre sulla base delle testimonianze dei possessori di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro che hanno installato l’ultima beta disponibile di Android 13, pare che vi sia anche un miglioramento per quanto riguarda la durata della batteria e ciò è piuttosto strano se si considera che, solitamente, le release beta proprio da questo punto di vista lascino un po’ a desiderare.

Infine, pare che Android 13 Beta 4.1 migliori il funzionamento del sensore delle impronte digitali anche su Google Pixel 6a, smartphone per il quale questa è la prima release disponibile del nuovo sistema operativo di Google.

Per i vari link per procedere al donwload di Android 13 Beta 4.1 vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.