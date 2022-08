Manca appena una settimana al lancio dei nuovi smartphone pieghevoli targati Samsung, ovvero i Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, e le indiscrezioni sui due dispositivi si fanno sempre più corpose e insistenti.

I più recenti rumor in ordine cronologico aggiungono del pepe a tutto ciò che è trapelato in precedenza, suggerendo che il colosso sudcoreano potrebbe privare i due smartphone di una caratteristica che ha caratterizzato la gamma sin dalla propria introduzione: parliamo della lettera Z nella denominazione. Altre indiscrezioni, fresche di giornata, suggeriscono nuovi dettagli su qualità costruttiva e tecnologia di ricarica del top di gamma tra i due.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 potrebbero dire addio alla Z

Non è la prima volta che un produttore si adoperi per modificare il nome di una gamma di prodotti, magari con l’intento di semplificarne la leggibilità o la riconoscibilità. Quest’anno, ad esempio, Xiaomi ha eliminato la dicitura “Mi” dai propri smartphone, passando dagli Xiaomi Mi 11 agli Xiaomi 12.

Anche Samsung potrebbe decidere di fare un’operazione del genere, come suggerito dal noto leaker SnoopyTech attraverso un tweet (riportato di seguito), rimuovendo dal nome dei propri pieghevoli la lettera Z con cui, finora, sono stati indicati: Samsung, infatti, propone a catalogo svariate serie tra cui la serie Galaxy M (originariamente erano dei battery-phone), la serie Galaxy A (smartphone di fascia media e medio-alta), la serie Galaxy S (smartphone top di gamma) e la serie Galaxy Z (smartphone pieghevoli).

Samsung Electronics tries to get rid of the "Z" letter in their folding phone series. Starting with Flip/Fold 4, the letter won't be printed on the boxes anymore. That's because Russian military is using the letter. — SnoopyTech (@_snoopytech_) August 2, 2022

Le ragioni dietro questa (ipotetica) mossa potrebbero essere molte e diverse da loro. Da un lato, potrebbero essere banali motivi legati al volere migliorare la denominazione dei due smartphone, visto che Galaxy Fold4 e Galaxy Flip4 risulterebbero più immediati e corti rispetto a Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Dall’altro lato, invece, pare che ci possano essere delle motivazioni legate al conflitto tra Russia e Ucraina: la lettera Z, infatti, è divenuta simbolo di questa guerra, essendo stata trovata su molti veicoli militari russi che avevano preso parte all’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, il significato del simbolo non è proprio chiaro al 100%; c’è chi sostiene che indichino una zona militare e chi sostiene che sia la Z di Zelenskyy (il presidente ucraino), mentre il governo russo ha dichiarato che la Z sta per “za pobedu” (lett. Per la vittoria).

Al netto di tutto ciò, Samsung ha già rimosso la lettera “Z” dal brand dei propri pieghevoli 2021 in alcuni paesi come Lituania, Lettonia ed Estonia, vendendoli col nome di Galaxy Fold 3 5G e Galaxy Flip3 5G. Tra sette giorni, dunque, scopriremo se dovremo chiamare i modelli 2022 come Galaxy Fold4 e Galaxy Flip4 o, come consuetudine finora, come Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

In Lithuania, Latvia, and Estonia Samsung has removed the Z branding from their foldables pic.twitter.com/0zbHYeMYyD — Anthony (@TheGalox_) March 29, 2022

Per il top di gamma, maggiore protezione e una ricarica più veloce, secondo gli ultimi rumor

Stando a quanto riportato dal leaker Ahmed Qwaider sul proprio profilo Twitter, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 (o forse dovremmo chiamarlo semplicemente Galaxy Fold4) potrà contare su una maggiore protezione, almeno per quanto concerne le porzioni esterne: Samsung, infatti, avrebbe deciso di dotare il proprio pieghevole top gamma 2022 del resistente Gorilla Glass Victus+, al pari di quanto fatto con i membri della serie Galaxy S22, sia come protezione per il display esterno che come protezione per la scocca posteriore.

Il Galaxy Z Fold4 potrà, inoltre, contare su una ricarica nettamente più veloce rispetto al suo predecessore Galaxy Z Fold3 5G: se il modello 2021, in mezz’ora, si ricaricava dallo 0% al 33%, il modello 2022, nello stesso lasso di tempo, si ricaricherà dallo 0% al 50%; il tutto continuando, si dice, ad utilizzare una tecnologia di ricarica a 25 W abbinata ad una batteria da 4400 mAh. Sarà presente anche la ricarica wireless rapida.

⭕️Exclusive info

Galaxy Z Fold4 performance improved with @Snapdragon 8+ Gen1 processor

CPU 15%

GPU 59%

NPU 68%

Battery can be charged in half an hour to 50% at a charging speed of 25w with 4400mAh

Screen refresh rate 120Hz with 1000nits

layer of protection Victus+ on Front&back pic.twitter.com/MItVuvA9Bp — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) August 3, 2022

Tra le altre specifiche, Samsung ha affidato le performance dei propri pieghevoli 2022 al performante Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che dovrebbe garantire prestazioni migliori, rispetto ai modelli della generazione precedente (dotati dello Snapdragon 888): sulla carta, avremo miglioramenti del 15% lato CPU, del 59% lato GPU e del 68% lato NPU.

Concentrandoci sul Galaxy Z Fold4, lo smartphone dovrebbe offrire inoltre un display AMOLED a 120 Hz, capace di brillare fino a 1000 nits, una selfie-camera (esterna) da 10 MP, una fotocamera sotto al display da 16 MP e un sistema a tripla fotocamera posteriore (50 MP + 12 MP ultra-grandangolare + 10 MP zoom 3x). Lo smartphone, che sarà certificato IPX8, arriverà sul mercato con la One UI 4.1.1 basata su Android 12 e riceverà quattro aggiornamenti del sistema operativo Android.

Il lancio dei prossimi Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 è in programma per il prossimo 10 agosto 2022, in occasione dell’evento estivo Samsung Unpacked: mettendo insieme tutti i rumor, ci dovremmo trovare davanti a due dispositivi che andranno ad evolvere ma non a stravolgere tutto il lavoro fatto da Samsung nel settore degli smartphone pieghevoli, settore letteralmente dominato (finora) dal colosso sudcoreano.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Recensione Samsung Galaxy Z Flip3 5G