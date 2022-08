Nothing Phone (1) è uno degli smartphone più chiacchierati del momento e ciò è una conseguenza in parte dell’imponente campagna mediatica che ne ha preceduto e accompagnato il lancio sul mercato, in parte dell’iconicità del suo design, che suscita grande curiosità anche per i soliti test di rito, come quello di resistenza alle cadute che vediamo oggi.

In data odierna abbiamo già parlato un paio di volte di questo smartphone, dapprima per raccontarvi della versione Lite spogliata di una funzione esclusiva e poi per un nuovo aggiornamento software. Adesso torniamo a parlare dello smartphone e delle classiche prove che sta affrontando.

Nothing Phone (1) alla prova del cemento: sarà sopravvissuto?

In questi giorni si è fatto un gran parlare di Nothing Phone (1) anche per la pubblicazione in Rete di alcuni immancabili test, dal teardown per saggiarne la riparabilità, al test di resistenza più famoso di YouTube; adesso è giunto il momento del primo drop test.

Uno smartphone dal design particolare come Nothing Phone (1) spinge inevitabilmente a chiedersi se sia in grado di resistere alle sollecitazioni dell’utilizzo quotidiano, compresa qualche sfortunata caduta. A dare risposta a questi interrogativi è stato il canale YouTube PBKreviews, che ha realizzato un test di resistenza alle cadute sul cemento.

Entrando nel merito della prova, Nothing Phone (1) è uscito quasi indenne dalla prima caduta sul display da altezza vita, rimediando giusto qualche graffio; la prima caduta sul retro è stata però fatale al vetro posteriore, che, pur non avendo perso pezzi, si è subito visibilmente danneggiato. Le ultime cadute da altezza petto hanno lasciato altri graffi sul frame laterale dello smartphone e ne hanno crepato il vetro anteriore, pur senza compromettere il funzionamento del display.

Insomma, Nothing Phone (1) è sopravvissuto al drop test sul cemento, ma ha rimediato un bel po’ di danni estetici. All’esito di questa prova — che potete vedere a questo link — si può tranquillamente affermare che non sarebbe una cattiva idea proteggere Nothing Phone (1) con una cover, preferibilmente trasparente per non nasconderne le principali peculiarità.

