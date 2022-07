Dopo tante settimane di indiscrezioni e anticipazioni varie, Nothing Phone (1) finalmente è stato presentato ufficialmente e ora è già disponibile sul mercato, pronto a conquistare chi è alla ricerca di uno smartphone che possa contare su una dotazione tecnica interessante ad un prezzo competitivo.

Nei primi giorni di disponibilità del device sono già emersi alcuni piccoli problemi di gioventù, come display con tinte verdi o con qualche pixel morto oppure parti della scocca non assemblate in modo ottimale ma probabilmente non c’è da stupirsi più di tanto se si considera che stiamo parlando dei primi modelli arrivati sul mercato, peraltro di un produttore non ancora esperto nel settore della telefonia.

Il video teardown di Nothing Phone (1)

Così come avviene per la maggior parte degli smartphone più attesi, anche Nothing Phone (1) è finito nelle mani dello staff di PBK Reviews, che ha realizzato uno dei suoi popolari video di disassemblaggio, permettendoci così di scoprire come sono state posizionate le varie componenti all’interno della scocca.

Per quanto riguarda il livello di riparabilità, a dire di PBK Reviews è piuttosto basso, in quanto lo smartphone di Nothing ha ottenuto un punteggio di 3 su 10.

Prima di lasciarvi al video ricordiamo le principali caratteristiche di Nothing Phone (1):

display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel, 402 ppi), refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+ e 1.200 nit di luminosità massima

processore Qualcomm Snapdragon 778G+ a 6 nm (1 A78 a 2,5 GHz, 3 A78 a 2,4 GHz e 4 A55 a 1,8 GHz)

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5

128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel (f/1.88) e ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 megapixel (f/2.2)

fotocamera anteriore Sony IMX471 da 16 megapixel (f/2.45)

5G NSA/SA, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IP53, sensore d’impronte digitali integrato nello schermo, doppio altoparlante stereo

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W, wireless Qi da 15 W e inversa da 5 W

Android 12

dimensioni: 159,2 x 75,8 x 8,3 mm

peso di 193,5 grammi

Ecco il video di disassemblaggio dello smartphone:

Ricordiamo, infine, che Nothing Phone (1) è disponibile anche su Amazon al prezzo ufficiale di 499 euro.

