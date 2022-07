La maggior parte degli smartwatch in commercio necessita di uno smartphone per riuscire a collegarsi alla Rete, effettuare chiamate e scaricare gli aggiornamenti. Non è però il caso di Rogbid King, uno smartwatch in grado di sostituire in maniera completa uno smartphone in qualsiasi situazione.

Si tratta di un prodotto di ottima fattura, a partire dal corpo in ceramica che lo rende particolarmente resistente all’usura e ai graffi. Inoltre la ceramica migliora la qualità del segnale, permettendo quindi di avere un doppio vantaggio. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche che rendono decisamente interessante Rogbid King, prima di parlarvi dell’offerta che TomTop ha preparato.

La scheda di Rogbid King

Rogbid ha scelto un doppio chip (SC9832 e PAR2822) per gestire lo smartwatch, dotandolo di connettività 4G per essere completamente indipendente dallo smartphone. È infatti dotato anche di ricevitore GPS/GLONASS per tracciare le attività sportive e fornire le funzioni di navigazione, grazie anche alla presenza di Android 9 a bordo.

In questo modo vi basterà inserire una nanoSIM nell’apposito slot per avere uno smartphone al polso, con la possibilità di installare le stesse applicazioni normalmente disponibili per i telefoni. Potrete telefonare, inviare e ricevere messaggi, navigare in Rete e utilizzare le più classiche delle app, che possono essere scaricate dal Play Store.

Non mancano le fotocamere, due per la precisione: una frontale, che può essere utilizzata per le video chiamate e per sbloccare lo smartwatch in sicurezza, e una laterale per scattare foto in maniera discreta, quasi come in un film di spionaggio. Lo schermo da 1,75 pollici ha forma rettangolare e una risoluzione di 320 x 385 pixel, decisamente elevata e sufficiente per leggere in maniera chiara i contenuti.

Non mancano ovviamente i sensori che siamo abituati a trovare su uno smartwatch, come il misuratore del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue oltre al tracciamento del sonno. È possibile registrare i dati di nove diversi sport e consultarli in un secondo momento sullo smartphone per una visione più chiara.

La batteria da 850 mAh garantisce fino a 10 giorni di autonomia, a seconda ovviamente della modalità e dell’intensità di utilizzo. Si tratta di una soluzione ideale per chi pratica sport, arrampicate, ciclismo, e vuole essere sempre raggiungibile senza però doversi portare uno smartphone appresso, un compromesso che sembra davvero ottimo.

Potete acquistare Rogbid King su TomTop in una delle due versioni disponibili, con 2-16 GB di memoria o 4-128 GB. In entrambi i casi il prezzo è comprensivo di IVA, spese di spedizione dai magazzini cinesi ed eventuali dazi doganali al momento dell’arrivo nel nostro Paese.

