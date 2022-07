Il produttore taiwanese ASUS ha da poco svelato al mondo il nuovo ASUS Zenfone 9, uno smartphone Android top di gamma compatto, sempre più una rarità nel panorama degli smartphone, che va a riprendere ed ottimizzare i concetti già espressi col predecessore Zenfone 8, aggiornandone l’hardware con le ultime e più prestanti novità.

Lo smartphone, completo praticamente da ogni punto di vista, può contare sul più recente Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da memorie RAM di tipo LPDDR5, memorie interne velocissime di tipo UFS 3.1 e una batteria da 4300 mAh, nonostante le dimensioni estremamente contenute.

ASUS Zenfone 9 vuole evolvere ed ottimizzare il suo predecessore

Nonostante il panorama degli smartphone accolga sempre più dispositivi dai display enormi, ASUS continua per la propria strada, riproponendo, anche nel 2022, la propria visione di top di gamma compatto. Per farlo, si affida al nuovo ASUS Zenfone 9, una vera e propria evoluzione del suo predecessore Zenfone 8, del quale riprende i principali tratti distintivi, tra cui rientrano le caratteristiche tecniche da top di gamma, a partire da SoC, memorie e display, e le dimensioni estremamente contenute.

Rispetto allo Zenfone 8, abbiamo uno smartphone leggermente più compatto in pianta, sintomo di una migliore ottimizzazione delle cornici attorno al display, che rimane un AMOLED (firmato Samsung) da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Dall’altro lato, troviamo un dispositivo leggermente più spesso (9,1 mm contro gli 8,9 mm del predecessore) ma questo leggero inspessimento porta con sé 300 mAh in più di capacità per quanto concerne la batteria che arriva a 4300 mAh, sicuramente un’ottima notizia per i potenziali acquirenti, e supporta la ricarica rapida cablata a 30 W.

Come anticipato in apertura, poi, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio top di gamma, almeno per quanto concerne il lato prestazionale: a muovere il tutto, troviamo l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 8 o 16 GB di memoria RAM (LPDDR5) e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (UFS 3.1), non espandibili tramite scheda microSD.

All’ottimo display dell’ASUS Zenfone 9, leggermente più luminoso rispetto a quello del predecessore, si aggiunge un comparto audio di tutto rispetto (tra cui doppio speaker stereo e doppio microfono) che consentirà agli utenti di usufruire di tutti i contenuti multimediali o di videochiamare con un audio di grandissima qualità, anche in cuffia dal momento che è presente il jack audio da 3,5 mm.

Dove sicuramente ASUS non ha voluto osare, probabilmente percorrendo la via corrette, è il comparto fotografico. Oltre ad una fotocamera anteriore da 12 megapixel (sensore Sony IMX663) con auto-focus, posta in un foro circolare nell’angolo in alto a sinistra, il produttore ha scelto di mantenere una configurazione a doppia fotocamera posteriore: il sensore principale è il Sony IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica ed elettronica, ed è affiancato da un sensore ultra-grandangolare (Sony IMX363) da 12 megapixel con angolo di visione a 113°; insomma, niente fotocamere inutili.

Va però sottolineato che il design del modulo fotografico posteriore è stato totalmente rivisto rispetto alla precedente generazione: da una soluzione con una piastra rettangolare, posta per contenere i due sensori e il singolo flash LED, si passa ad una soluzione con due oblò, leggermente sporgenti rispetto alla scocca, ma di uguale dimensione.

L’ASUS Zenfone 9 è completo anche dal punto di vista della connettività, a partire dal supporto alle reti 5G su entrambe le schede SIM (è, infatti, uno smartphone dual SIM), per continuare con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, sistemi per la navigazione, NFC e una porta USB Type-C (purtroppo “solo” in versione 2.0) per dati e ricatica.

Tra le altre specifiche, il nuovo ASUS Zenfone 9 può contare su un motorino della vibrazione lineare, su un lettore delle impronte digitali posto lateralmente, sul tasto di accensione/spegnimento, e su un buon numero di sensori (luminosità e prossimità tra gli altri). Infine, il software è la nuova Zen UI 9 basata su Android 12, da cui eredita i dettami del Material You.

Scheda tecnica completa

Dimensioni: 146,5 x 68,1 x 9,1 mm

x x Peso: 169 grammi

Display: AMOLED da 5,9” FHD+ (2400 x 1080 pixel, in 20:9) Refresh rate: 120 Hz Campionamento tocchi: 240 Hz Luminosità massima: 800 nits (1100 nits di picco) Contrasto: 1000000:1 Gamma di colori: DCI-P3 al 112%, sRGB al 151,9% Protezione: Corning Gorilla Glass Victus

da (2400 x 1080 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730

con GPU Memoria RAM: 8 o 16 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1), non espandibile

o (UFS 3.1), non espandibile Fotocamera posteriore doppia con singolo flash LED: Sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.9), con EIS e OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX363 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 113°

con singolo flash LED: Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX663 da 12 MP (f/2.45)

da (f/2.45) Audio: Doppio speaker (stereo), doppio microfono (con tecnologia per la riduzione del rumore), jack audio da 3.5 mm, motorino della vibrazione lineare

(stereo), (con tecnologia per la riduzione del rumore), motorino della vibrazione lineare Lettore delle impronte digitali laterale (sul tasto di accensione/spegnimento)

Sensori: Accelerometro , bussola , sensore di prossimità , sensore di luminosità , giroscopio, sensore di Hall

, , , , Rete mobile: Dual SIM , 5G /4G/3G/2G

, /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 , GPS /Glonass/Galileo/BeiDou/QZSS/NavIC, USB Type-C (2.0), NFC

(802.11ax), , /Glonass/Galileo/BeiDou/QZSS/NavIC, (2.0), Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: 4300 mAh con ricarica rapida via cavo a 30 W

con ricarica rapida via cavo a Sistema operativo: Zen UI 9 basata su Android 12

Galleria immagini del prodotto

Previous Next Fullscreen

Prezzi, disponibilità e promo lancio di ASUS Zenfone 9

Il nuovo ASUS Zenfone 9 arriva sul mercato italiano nelle quattro colorazioni Midnight Black, Moonlight White, Starry Blue e Sunset Red, ai seguenti prezzi, in base alla combinazione di memorie:

Versione 8+128 GB al prezzo di 799,00€ , in tutte e quattro le colorazioni disponibili

al prezzo di , in tutte e quattro le colorazioni disponibili Versione 8+256 GB al prezzo di 849,00€ , nelle colorazioni Midnight Black e Moonlight White

al prezzo di , nelle colorazioni Midnight Black e Moonlight White Versione 16+256 GB al prezzo di 899,00€, nella sola colorazione Midnight Black

Lo smartphone è disponibile al pre-ordine da oggi, giovedì 28 luglio 2022, presso l’ASUS eSHOP, gli ASUS Gold Store e i canali di vendita della catena specializzata Unieuro. In occasione del lancio, e fino al 17 agosto 2022 (ovvero per tre settimane a partire da oggi), sarà possibile acquistare il nuovo Zenfone 9 nella sua versione d’ingresso con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione al prezzo in promozione di 729 euro, ovvero a 70 euro in meno rispetto ai 799 euro richiesti dal listino ufficiale.

Pre-ordina ASUS Zenfone 9 al prezzo in promozione di 729 euro sull’ASUS eSHOP

Potrebbe interessarti anche: Recensione ASUS ZenFone 8: finalmente un compatto col cuore da top