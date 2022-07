Di tanto in tanto i team di ricercatori delle varie aziende che si occupano di sicurezza informatica lanciano l’allarme in merito a nuovi pericoli trovati tra le applicazioni dedicate ai dispositivi Android, spesso presenti anche all’interno del Google Play Store nonostante i notevoli sforzi del colosso di Mountain View per limitare il malware nella sua piattaforma.

Ebbene, nelle scorse ore un nuovo report di Doctor Web ci informa della presenza nel Google Play Store di tante applicazioni contenenti codice malevolo e in particolare trojan adware, app false utilizzate da truffatori e app che rubano dati riservati.

Nel mese di giugno il team di ricercatori di Doctor Web ha scoperto quasi 30 trojan adware della famiglia Android.HiddenAds, con oltre 9.890.000 download combinati. Tali trojan sono stati integrati in vari tipi di applicazioni, come software di modifica delle immagini, tastiere virtuali, strumenti e utilità di sistema, applicazioni di chiamata e app di sfondi.

Ecco le app con malware da cancellare

Quello che segue è un elenco delle applicazioni contenenti il malware in questione:

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch & Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo Editor – Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor & Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo & Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor – Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters & Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers & GIF (gb.crazykey.sevenboard)

Neon Theme Keyboard (com.neonthemekeyboard.app)

Neon Theme – Android Keyboard (com.androidneonkeyboard.app)

Cashe Cleaner (com.cachecleanereasytool.app)

Fancy Charging (com.fancyanimatedbattery.app)

FastCleaner: Cashe Cleaner (com.fastcleanercashecleaner.app)

Call Skins – Caller Themes (com.rockskinthemes.app)

Funny Caller (com.funnycallercustomtheme.app)

CallMe Phone Themes (com.callercallwallpaper.app)

InCall: Contact Background (com.mycallcustomcallscrean.app)

MyCall – Call Personalization (com.mycallcallpersonalization.app)

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wallpapers – Live Screen (com.funnywallpapaerslive.app)

4K Wallpapers Auto Changer (de.andromo.ssfiftylivesixcc)

NewScrean: 4D Wallpapers (com.newscrean4dwallpapers.app)

Stock Wallpapers & Backgrounds (de.stockeighty.onewallpapers)

Notes – reminders and lists (com.notesreminderslists.app)

Per visualizzare gli annunci pubblicitari, alcune di tali app richiedono l’autorizzazione a mostrare le finestre su altre app mentre le altre chiedono agli utenti di aggiungerle all’elenco di esclusione della funzione di risparmio della batteria.

Inoltre, per rendere più difficile per gli utenti il ​​rilevamento delle app dannose in futuro, i trojan nascondono le loro icone dall’elenco delle applicazioni installate nel menu della schermata iniziale o sostituiscono le icone con altre meno evidenti.

Il team di Google è stato avvisato dallo staff di Doctor Web ma pare che alcune delle applicazioni incriminate siano ancora disponibili sul Google Play Store.

Nel caso in cui doveste avere una o più di tali applicazioni installate, il consiglio è di rimuoverle immediatamente.

Potete trovare il report di Doctor Web seguendo questo link.