Quest’anno, caratterizzato dal lancio di Android 12L, versione di Android 12 ottimizzata per l’utilizzo su dispositivi dotati di un display dalle dimensioni generose o dal form factor particolare, ha segnato un punto di svolta per Google che ha mostrato, finalmente, di puntare nuovamente (e in maniera importante) sul segmento dei tablet, quasi abbandonato a se stesso in precedenza, oltre che a strizzare l’occhio al mercato, in continua e veloce evoluzione, degli smartphone pieghevoli.

Sin dal lancio di questa versione software intermedia, la cui eredità si coglierà appieno con l’arrivo di Android 13, Google ha annunciato che molte app sarebbero state ottimizzate per l’utilizzo sui tablet: tra queste rientrano le app della suite Google Workspace, ovvero Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni e Keep; il colosso di Mountain View ha recentemente dettagliato tutte le ottimizzazioni introdotte per facilitare e ottimizzare l’utilizzo di tali app sui tablet Android.

Google descrive le ottimizzazioni pro-tablet apportate alle proprie app Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni e Keep

Google sta lentamente aggiornando tutte le proprie app per fornire, agli utenti che le sfruttano sui tablet Android e su altri dispositivi dotati di un grande display, una migliore esperienza d’uso. Sin dal debutto di Android 12L sono numerose le app che Big G ha aggiornato, introducendo nuove funzionalità e svariate ottimizzazioni per sfruttare appieno il maggiore spazio a disposizione sullo schermo.

Nelle ultime ore, tramite un corposo post sul proprio blog ufficiale The Keyword, il colosso di Mountain View ha descritto tutte le funzionalità e ottimizzazioni introdotte all’interno delle app della suite Workspace, che comprende app come Google Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni e le Note di Keep, proprio per perseguire tale obiettivo.

Arriva la possibilità di trascinare i file

Rispetto ad un classico smartphone, uno dei vantaggi di un tablet, o comunque di un dispositivo dal display generoso, risiede nelle maggiori potenzialità del multitasking.

Il team di sviluppo di Google sta procedendo con l’implementazione di un nuovo modo per utilizzare le app della suite Workspace quando un utente sta sfruttando la modalità a schermo diviso (due app aperte in due finestre): sarà infatti, presto, possibile trascinare facilmente testo o immagini da app, come Chrome o Fogli, direttamente in un documento esistente o all’interno di una cella di un foglio di calcolo (nell’immagine sottostante, è mostrato il passaggio di un’immagine da Documenti a Fogli).

Un’altra possibilità sarà dettata dal trascinamento diretto dei file: sarà possibile, ad esempio, trascinare una foto da Google Foto direttamente in Google Drive o, addirittura, creare un collegamento al cloud semplicemente trascinando un file di Drive in un’app aperta come potrebbe essere Google Keep.

La terza e ultima novità relativa al trascinamento dei file, riguarda nuovamente l’app delle note di Keep. Sarà possibile, da questa, trascinare immagini salvate tra le note in altre app; nell’immagine sottostante, ad esempio, è mostrato il passaggio di un’immagine da una nota ad una mail in Gmail.

Google Drive si può aprire in due finestre affiancate

Questa funzionalità è un’ottima notizia per gli utilizzatori di Google Drive. Sarà presto possibile fare in modo che, per ottenere informazioni più dettagliate sui propri file presenti sul cloud, si possano aprire due finestre affiancate dell’app: in questo modo si risparmierà un sacco di tempo, dal momento che un utente potrà selezionare il menu a tre puntini su qualsiasi file di Drive e toccare l’opzione “Apri in una nuova finestra”, senza la necessità di aprire ogni volta il file e dovere tornare indietro prima di aprirne un altro, magari quando si è alla ricerca di un file in particolare.

Nuove scorciatoie da tastiera

Non è un mistero che i tablet stiano tornando alla ribalta anche come vera e propria alternativa ai notebook, specie se collegati ad una tastiera che aiuta nella digitazione. Tutte le app della suite Google Workspace, riceveranno presto le scorciatoie da tastiera come seleziona, taglia, copia, incolla, annulla e ripeti, al fine di semplificare la navigazione all’interno delle varie app della suite senza perdite di tempo e senza dovere togliere le mani dalla tastiera.

Tutte le novità discusse verranno implementate, nelle prossime settimane, su tutti i dispositivi Android dotati di un display di grandi dimensioni che eseguono le app della Google Workspace, anche con account Google personali. Il post viene, infine, concluso con la promessa che molte altre funzionalità verranno introdotte, al fine di ottimizzare ancora di più tutte le app del proprio ecosistema per l’utilizzo su tablet, smartphone pieghevoli e, in generale, dispositivi con grandi schermi.

