Mancano pochi giorni all’esordio ufficiale sul mercato di Google Pixel 6a, smartphone già disponibile in pre-ordine in Italia e nelle scorse ore per il nuovo device del colosso di Mountain View è arrivato anche il momento di uno dei classici video teardown.

Il merito per il video di disassemblaggio di Google Pixel 6a è da riconoscere allo staff di PBK Reviews, che ha proceduto a smontare pezzo per pezzo il telefono, permettendoci così di scoprire come gli ingegneri di Google abbiano inserito e disposto le varie componenti del device.

Google Pixel 6a fatto a pezzi in video

Il modello di Google Pixel 6a mandato allo staff di PBK Reviews presenta dei graffi nella cornice della fotocamera posteriore e ciò dipende da un problema di fabbricazione o, meglio, di controllo della qualità del prodotto all’interno dello stabilimento in cui è stato realizzato il dispositivo. La speranza è che si tratti di un problema limitato a poche unità (cosa piuttosto comune quando si considerano notevoli quantità produttive) e non di una cosa comune.

Per quanto riguarda il livello di riparabilità, secondo i criteri di PBK Reviews il nuovo smartphone di Google ottiene un punteggio di 7 su 10.

Se siete curiosi di scoprire cosa si nasconda sotto la scocca di Google Pixel 6a, non dovete fare altro che guardare il seguente video:

Ricordiamo le principali caratteristiche dello smartphone:

display gOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

processore Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

6 GB di RAM (LPDDR4X)

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2)

fotocamera frontale Sony IMX355 da 8 megapixel (f/2.0)

foppia fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX363 da 12,2 megapixel (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS e sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 megapixel (f/2.2)

Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

connettività Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

lettore per le impronte digitali integrato nel display

batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W

Android 12

dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

peso: 170 gramm

Google Pixel 6a sarà disponibile a partire dal 28 luglio al prezzo di 459 euro e chi lo pre-ordina su Amazon entro quel giorno potrà avere anche le cuffie Pixel Buds A-Series (fino ad esaurimento delle scorte).