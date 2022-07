Il prossimo 10 di agosto ci sarà il debutto ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 che, insieme al Galaxy Z Fold 4, anch’esso atteso al debutto nel corso dello stesso evento, andrà a rinnovare la gamma di smartphone con display pieghevole della casa coreana. Sul progetto circolano, da tempo, diversi rumor. In queste ore, il nuovo Galaxy Z Flip 4 torna a far parlare di sé con nuove informazioni relative al prezzo in Europa. Ecco tutti i dettagli sul nuovo pieghevole di Samsung:

Svelato il prezzo in Europa del nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4

Le prime informazioni sul prezzo in Europa del nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 sono apparse online in queste ore. Secondo quanto riporta l’insider Sudanshu, infatti, il nuovo smartphone con display pieghevole di casa Samsung sarà disponibile sul mercato europeo con un prezzo di listino di 1.080 euro (che potrebbe diventare 1.099 euro per il mercato italiano ipotizziamo).

Il prezzo in questione si riferisce alla versione “base” del nuovo Flip 4 che potrà contare su di un totale di 128 GB di storage. La gamma dello smartphone, però, comprenderà anche altre due varianti. Secondo il leak di oggi, la variante intermedia da 256 GB arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 1.160 euro. Per la “top di gamma” da 512 GB, infine, il prezzo per l’Europa dovrebbe essere di 1.280 euro.

Da notare che non tutte le versioni citate del nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbero arrivare in Italia. In particolare, la versione top di gamma potrebbe essere un’esclusiva solo per alcuni mercati. Sarà necessario, in ogni caso, attendere la presentazione ufficiale del device per saperne di più.

I prezzi anticipati dal nuovo leak sono, tutto sommato, in linea con quelli del Samsung Galaxy Z Flip 3. Lo smartphone presentato lo scorso anno, è arrivato sul mercato con un prezzo di 1.099 euro per la versione da 128 GB e di 1.149 euro per quella da 256 GB. Entrambe le varianti presentano 8 GB di RAM (lo stesso quantitativo che dovremmo trovare sul Flip 4).

La scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 si baserà sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che sarà supportato da un display AMOLED da 6,7 pollici e da un display secondario AMOLED da 1,9 pollici di diagonale. Maggiori dettagli sul comparto tecnico del nuovo pieghevole di casa Samsung arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.

L’appuntamento con la presentazione ufficiale dello smartphone, come sottolineato in precedenza, è fissato per il prossimo 10 agosto. Le vendite dovrebbero partire nel corso delle settimane successive, probabilmente entro la fine di agosto. Ne sapremo di più a breve.

In copertina Samsung Galaxy Z Flip 3