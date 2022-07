Samsung in questi ultimi anni si è rivelata una delle aziende più attente agli aggiornamenti Android, oltre che una delle più veloci a rilasciare le nuove versioni dell’OS di Google per i propri device e con Android 13 non ha alcuna intenzione di rallentare.

Anzi, già da settimane si susseguono le indiscrezioni secondo cui il team di sviluppatori del colosso coreano si è messo a lavorare duramente a Samsung One UI 5.0, la nuova interfaccia personalizzata dell’azienda che porterà Android 13 sui vari Samsung Galaxy.

C’è già una beta interna di One UI 5.0 per Samsung Galaxy S22

Ebbene, i primi smartphone a ricevere la versione beta di One UI 5.0 saranno quelli della serie Samsung Galaxy S22, per i quali il colosso coreano ha in programma di avviare i test pubblici entro la fine di questo mese ma pare che siano già numerosi gli utenti ad avere avuto accesso alla prima beta.

Ovviamente al momento si tratta esclusivamente di dipendenti del colosso coreano, ai quali Samsung ha deciso di affidarsi per avere una prima serie di feedback, in modo da riuscire ad individuare e risolvere eventuali bug rilevanti prima di rilasciare la versione beta per gli utenti che potranno aderire al programma di test.

L’obiettivo del colosso coreano è quello di arrivare alla terza settimana di luglio, quando ha in progetto di rilasciare pubblicamente la prima beta di One UI 5.0 per Samsung Galaxy S22, con un software già piuttosto stabile ed esente da problemi gravi.

Al momento non sono disponibili molte informazioni sulle novità che One UI 5.0 porterà con sé: stando a quanto è emerso, non dovrebbero mancare delle modifiche grafiche e alcune nuove funzionalità ma non c’è da attendersi una vera e propria rivoluzione.

Dalla terza settimana di luglio, ossia quando sarà rilasciata pubblicamente la prima beta di One UI 5.0, Samsung entrerà in una nuova fase del suo sviluppo, che si concluderà a ottobre 2022, quando ha in programma di rilasciare la versione definitiva della sua interfaccia con Android 13.

Potrebbe interessarti anche: One UI 5.0, le novità e i dispositivi supportati