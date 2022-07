Samsung ha appena rilasciato degli aggiornamenti per l’app Galaxy Watch Plugin per i suoi smartwatch Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch 3 e Galaxy Watch 4.

Secondo quanto riportato da Sam Mobile, stranamente l’app per Galaxy Watch Active 2 è stata aggiornata due volte oggi. Le versioni 2.2.08.22071151 e 2.2.08.22071141N dell’app Galaxy Watch Plugin sembrano essere state lanciate in contemporanea per Samsung Galaxy Watch Active 2, mentre l’app per Galaxy Watch3 è stata aggiornata alla versione 2.2.09.22071141N e quella per Galaxy Watch4 è stata aggiornata alla versione 2.2.11.22071151.

L’app Galaxy Watch Plugin si aggiorna per alcuni smartwatch Samsung

Tutti e quattro gli aggiornamenti dell’app hanno un registro delle modifiche simile, ma come spesso accade Samsung non ha incluso i dettagli. Stando a quanto riportato nel registro delle modifiche, le ultime versioni di Galaxy Watch Plugin dovrebbero correggere un errore di runtime.

Samsung Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch Active 3 sono stati gli ultimi smartwatch dell’azienda a essere rilasciati con il sistema operativo proprietario Tizen OS, prima che la serie Galaxy Watch4 adottasse Wear OS.

Samsung ora aggiornando la sua ultima serie di smartwatch con l’interfaccia One UI Watch 4.5, inoltre la società si sta preparando a lanciare Galaxy Watch5.

