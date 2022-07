Come spesso avviene per i nuovi smartphone, anche per POCO F4 5G è arrivato il momento di un video test dedicato alla riparabilità, contenuti che sono molto apprezzati dagli appassionati di tecnologia e dagli addetti ai lavori, in quanto consentono di farsi un’idea di come le varie componenti sono posizionate all’interno della scocca del telefono.

Per quanto riguarda POCO F4 5G, è stato lo staff di PBK Reviews a prendersi il compito di realizzare un video teardown e valutare anche il livello di riparabilità del device.

POCO F4 5G viene fatto a pezzi in un video

Una volta rimossa la scocca, per accedere alle varie componenti è necessario rimuovere ben 17 viti e il seguente video ci permette di farci un’idea della procedura da seguire, mostrandoci anche l’aspetto e le dimensioni delle parti hardware più importanti dello smartphone:

Se vi state chiedendo quale sia il livello di riparabilità dello smartphone di POCO secondo PBK Reviews, la risposta è 5,5 su 10.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di POCO F4 5G troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, 360 Hz touch sampling rate, HDR10+ e protezione Corning Gorilla Glass 5 e un processore Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650.

Passando al comparto memorie, lo smartphone è disponibile in due versioni, 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage (UFS 3.1) o 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage (UFS 3.1).

Frontalmente POCO F4 5G presenta una fotocamera da 20 megapixel mentre sulla parte posteriore trova spazio una tripla fotocamera con sensore primario da 64 megapixel (con pixel da 1,4 μm e OIS), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro.

Tra le altre caratteristiche del device troviamo un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, il supporto a Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6, una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida (a 67 W) e MIUI 13 con Android 12.

POCO F4 5G è disponibile in Italia e può essere acquistato anche su Amazon.