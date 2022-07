Gli sconti dell’Amazon Prime Day 2022 proseguono e offrono tantissime opportunità per coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone Android, ma non solo. Le proposte a disposizione sul sito riguardano anche una serie di prodotti HONOR, tra i quali spiccano proprio gli smartphone: scopriamo tutte le offerte del marchio cinese.

Le offerte HONOR dell’Amazon Prime Day 2022

Xiaomi, Redmi e POCO, ma anche Samsung, Realme, OPPO e diversi altri produttori: i protagonisti di questo Amazon Prime Day sono parecchi e tra di loro troviamo HONOR, che mette a disposizione alcune interessanti proposte sulla sua line-up. Le offerte che stiamo per vedere sono valide per gli abbonati Amazon Prime e risultano disponibili fino all 23:59 di oggi, 13 luglio 2022, salvo esaurimento scorte: abbiamo sconti sugli smartphone (come HONOR Magic4 Pro 5G, HONOR Magic4 Lite, HONOR X8 e HONOR X7), ma anche sui wearable (HONOR GS 3 e Earbuds 3 Pro) e sui notebook.

Queste dunque le migliori offerte HONOR dell’Amazon Prime Day:

