Il Google I/O 2022 ci ha regalato numerosi annunci interessanti (sia hardware che software) e a ridosso del keynote è arrivato il roll out di Android 13 Beta 2 per gli smartphone della serie Google Pixel. La nuova build non contiene i soli cambiamenti principali evidenziati da Google nel changelog ufficiale, ma anche delle novità ulteriori degne di nota, come il supporto alla funzione audio broadcast per il Bluetooth LE Audio.

Per tutte le novità e altre informazioni sulla release Beta 2 di Android 13 vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. In questa sede ci occupiamo soltanto di questa novità appena scovata.

Android 13 Beta 2: Bluetooth LE Audio broadcasting

Bluetooth LE Audio è il più recente standard di trasmissione audio via Bluetooth a basso consumo energetico (Low Energy). Lo standard in argomento fa uso del Low Complexity Communications Codec al fine di ridurre il consumo energetico e di migliorare la qualità dell’audio che viene trasmesso tramite Bluetooth. In aggiunta a questi vantaggi, il passaggio al nuovo standard porta con sé alcune nuove funzioni, come ad esempio la condivisione audio basata sulla posizione, il supporto agli apparecchi acustici e la trasmissione audio multi-dispositivo (multi-device audio broadcasting).

Lo scorso anno, Google aveva implementato su Android il supporto al LE Audio attraverso l’introduzione della Bluetooth LE API, tuttavia non aveva aggiunto un supporto completo nella release precedente. La situazione cambia con Android 13: finalmente Google ha introdotto il supporto completo allo standard Bluetooth LE Audio nella più recente versione beta della release, e con esso la funzione di trasmissione audio multi-dispositivo di LE Audio.

Ad individuare la novità in Android 13 Beta 2 è stato il solito Mishaal Rahman di Esper (link in fonte). La funzione permette ad un “audio source device broadcast audio streams to many audio sink devices”. In poche parole, gli utenti potranno trasmettere l’audio da dispositivi supportati ad altri utenti vicini tramite Bluetooth, cosicché più utenti potranno unirsi all’ascolto. Ciò avverrà tramite una nuova opzione disponibile nella selezione dell’output per l’esecuzione del file multimediale. La descrizione ufficiale parla di una funzione che informerà gli utenti tramite una finestra di dialogo della possibilità di “broadcast media to devices near [them], or listen to someone else’s broadcast”. Ai fini dell’utilizzo della funzione, gli utenti dovranno scansionare un QR code oppure inserire nome e password.

Potrebbe interessarti anche: Android 13 Developer Preview per questi smartphone, anche per OPPO Find N