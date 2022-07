Alcune segnalazioni apparse sui forum di supporto di Google negli ultimi giorni testimoniano che potrebbe esserci un bug relativo alla connettività wireless di Android Auto.

Secondo quanto si legge nei commenti la funzionalità wireless ha smesso di funzionare per alcuni utenti di Android Auto.

Problematiche di questo genere sono abbastanza comuni quando si utilizzano cavi e altri espedienti, ma in questo caso l’inconveniente sembra dipendere da altro.

L’ultimo aggiornamento di Android Auto sembra compromettere il wireless per alcuni utenti

Anche se la causa principale non è ancora chiara, sembra che il bug si verifichi più spesso con Android Auto 7.8 che si candida come potenziale responsabile del malfunzionamento.

Gli utenti segnalano che il problema con il Wi-Fi si è verificato per la prima volta non molto tempo dopo aver effettuato l’aggiornamento dell’app Android Auto sui loro dispositivi durante i primi giorni di luglio.

Le persone interessate da questo problema riferiscono che lo schermo di Android Auto diventa nero pochi secondi dopo la connessione utilizzando il sistema nella sua forma wireless. Il problema sembra verificarsi principalmente con le auto che hanno Android Auto wireless integrato, come Chevy, Volkswagen e Honda, tuttavia un utente ha segnalato anche disconnessioni e riconnessioni casuali di Android Auto.

Non è nemmeno chiaro se questo problema abbia qualcosa a che fare con gli adattatori wireless per Android Auto, come AAWireless o Motorola MA1, ma al momento sembrano esserci solo due soluzioni in attesa che Google riconosca pubblicamente il problema.

Il primo consiste nell’utilizzare un cavo se possibile, pioché un utente ha segnalato che in questo modo Android Auto quantomeno funziona. L’altra opzione è ripristinare una versione precedente dell’app Android Auto, operazione fattibile installando una versione precedente oppure andando su Impostazioni > App > Android Auto > Disinstalla aggiornamenti, avendo l’accortezza di sospendere gli aggiornamenti automatici da Google Play Store per impedire la reinstallazione della stessa versione.

