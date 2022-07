La piattaforma Android Auto non è nuova ai bug, a volte alquanto bizzarri. Quello di oggi è solo l’ultimo di una lunga serie e si presenta come un’assurdo comportamento dell’interfaccia utente.

Una discussione sui forum di supporto di Google questa settimana ha evidenziato un problema relativo ad Android 12 e Android Auto che ingigantisce le icone e la barra delle applicazioni dell’interfaccia utente al punto di rendere il sistema inutilizzabile. Un “rickroll” ci starebbe proprio bene per quanto appare comico questo bug.

Android Auto stravolto da un “grande” bug

La causa esatta del bug non è ancora chiara, ma sembra non dipendere dalle versioni di Android Auto esistenti e nemmeno dai cavi, in quanto pare che il problema abbia origine dallo smartphone collegato.

Fortunatamente le segnalazioni per questo inconveniente sono limitate, tuttavia Android 12 è un elemento comune nelle lamentele, in particolare su alcuni dispositivi internazionali.

Sebbene in un rapporto venga menzionato un Samsung Galaxy A53, la maggior parte degli smartphone coinvolti sono OPPO, OnePlus e Xiaomi.

Google ha contrassegnato questo problema come uno di quelli su cui sta indagando, quindi una soluzione non dovrebbe tardare ad arrivare.

Attualmente Google sta anche indagando sui problemi di connessione che stanno avendo luogo con la serie Samsung Galaxy S22 e Google Pixel 6, oltre ad alcuni inconvenienti introdotti dall’aggiornamento di Android 12 su una varietà di dispositivi.

