Il panorama di giochi per smartphone Android si prepara a registrare un’importante novità con il debutto del nuovo Tom Clancy’s The Division Resurgence. Si tratta di uno spin-off della serie The Division, molto apprezzata dai videogiocatori su PC e console. Il nuovo titolo è stato appena annunciato da Ubisoft che punta ad espandere la sua presenza nel settore dei giochi mobile sfruttando al massimo il brand The Division che potrebbe davvero avere tutte le carte in regola per registrare un grande successo tra i gamer su smartphone. Ecco i primi dettagli e il trailer di debutto di The Division Resurgence:

Ubisoft svela il nuovo The Division Resurgence in arrivo nei prossimi mesi su dispositivi Android come Free To Play

Il nuovo The Division Resurgence segna il debutto della serie The Division di Ubisoft su dispositivi mobile. Si tratta di uno spin-off della serie principale che arriverà, nel corso dei prossimi mesi, su dispositivi Android e iOS. Per il momento, Ubisoft non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale del gioco ma ha confermato che, nel prossimo futuro, ci sarà una Closed Alpha che rappresenterà uno step intermedio importantissimo in vista del debutto della versione definitiva nel gioco. Nel frattempo, il titolo ha già un sito ufficiale, che trovate linkato in fonte, e si mostra in un primo trailer di presentazione, riportato qui di seguito.

The Division Resurgence sarà ambientato a New York City e, come ogni buon spin-off, sarà collegato alla back story narrata in The Division e The Division 2, i due capitoli della serie disponibili su PC e console. Il gioco sarà un open world e proporrà meccaniche di gioco simili ai capitoli della serie principale con modifiche necessarie per l’adattamento alla nuova piattaforma.

Il titolo presentato da Ubisoft sarà, inoltre, Free To Play con un’inevitabile presenza di micro-transazioni che andranno a condizionare l’esperienza di gioco. Dopo il caso “Diablo Immortal”, Ubisoft sarà chiamata a bilanciare con attenzione il peso delle micro-transizioni per evitare l’introduzione di meccaniche troppo orientate verso il pay to win. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno nelle prossime settimane.

Le prime informazioni su The Division Resurgence confermano la presenza di una modalità “single player” affiancata da una centrale modalità “multiplayer” con meccaniche cooperative PvE. Il gioco sarà in terza persona e continuerà a caratterizzarsi come uno “shooter tattico” e non come uno sparatutto dinamico. Anche in questo caso, per maggiori dettagli sul gameplay sarà necessario attendere le prossime settimane e l’avvio della prima Closed Alpha a cui seguirà una fase di beta prima del lancio vero e proprio del gioco.

Nel frattempo, dal sito ufficiale, è possibile registrarsi al gioco per ricevere tutti gli aggiornamenti e avere l’opportunità di partecipare alla prima fase di test del gioco.