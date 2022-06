Man mano che ci avviciniamo al momento del rilascio da parte di Google della versione definitiva di Android 13, anche i vari produttori si preparano ad aggiornare le proprie interfacce personalizzate e Samsung è senza dubbio una delle aziende più attive da questo specifico punto di vista.

Il colosso coreano è già al lavoro sulla prossima versione della sua interfaccia e nelle scorse ore in Rete si sono diffuse delle indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i piani dell’azienda per quanto riguarda il rilascio della prima versione beta di One UI 5.0.

Samsung One UI 5.0 Beta è in arrivo questo mese

Quasi certamente saranno gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 i primi a ricevere le build di One UI 5.0 Beta ma è probabile che il colosso coreano possa espandere il programma di test per includere anche altri modelli di fascia alta, come ad esempio i Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

Già nelle scorse settimane è emerso che nei progetti del colosso coreano vi sarebbe il rilascio della prima beta di One UI 5.0 nel corso del mese di luglio e lo staff di SamMobile ora è in grado di fornire una tempistica più precisa grazie alle informazioni ricevute da fonti interne all’azienda.

Pare che Samsung abbia in programma di rilasciare la beta di One UI 5.0 con Android 13 per la serie Samsung Galaxy S22 nella terza settimana di luglio mentre per la versione stabile ci sarà da attendere fino a ottobre (ovviamente potrebbero esservi delle modifiche nel caso in cui dovessero essere riscontrati dei problemi gravi che richiedano un allungamento dei tempi).

Se già lo scorso anno Samsung ha fatto un lavoro notevole, dando il via al rilascio della versione definitiva di One UI 4.0 nel corso di novembre, nel 2022 il colosso coreano avrebbe in progetto di fare ancora meglio, anticipando di un mese le operazioni di roll out.

I possessori degli smartphone Samsung ora possono iniziare a incrociare le dita.

