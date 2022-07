Il periodo più caldo dell’anno sta arrivando e non soltanto a livello metereologico, ma anche per le offerte, con particolare riferimento ai clienti Amazon dotati di abbonamento Prime: l’Amazon Prime Day 2022 è ormai alle porte e nel frattempo il colosso dello shopping online ha reso disponibili una serie di offerte e codici promozionali che è già possibile sfruttare per ingannare l’attesa dell’evento principale.

A proposito di Amazon e del Prime Day 2022, giusto questa mattina vi abbiamo parlato della promozione che permette di ottenere un buono da 6 euro, nei giorni scorsi, invece, vi avevamo segnalato le date ufficiali, le offerte già attive e come fare per non perdersi le migliori, diversi buoni motivi per attendere, la promozione di Warehouse, cinque curiosità da conoscere sull’evento e i numeri impressionanti dello stesso. Adesso, invece, passiamo in rassegna una serie di promozioni che è possibile sfruttare all’istante.

Offerte e codici promozionali Amazon verso il Prime Day 2022

Per la due giorni di offerte, che prenderà il via alle 00:01 di martedì 12 luglio, sarà necessario pazientare ancora una settimana, tuttavia la compagnia di Jeff Bezos permette fin da subito di sfruttare una serie di codici promozionali e altri benefici che sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire. Anche questi, al pari delle offerte del Prime Day, sono riservati ai clienti Amazon Prime e, siccome sono sfruttabili prima e durante l’evento, rappresentano un altro valido motivo per avere una sottoscrizione attiva in questo periodo dell’anno. Se ancora non ne avete una, potete iscrivervi — anche sfruttando il periodo di prova gratuita di 30 giorni — a questo link.

Per quanto riguarda codici promozionali e altri benefici accessibili, ciascun cliente ha la possibilità di controllare in qualsiasi momento quelle a lui riservate visitando la pagina amazon.it/le-mie-promozioni. Al fine di ottenere il proprio codice promozionale, non bisogna fare altro che cliccare sull’offerta di proprio interesse oppure sulla scritta apposita “Clicca qui per attivare l’offerta”. Le promozioni di seguito elencate toccano molti dei servizi tanto apprezzati di Amazon, eccole:

Fino al -50% su una selezione di film su Amazon Prime Video : la promozione è accessibile a questo link, sarà valida fino al 13 luglio 2022 e non necessita di altre spiegazioni.

: la promozione è accessibile a questo link, sarà valida e non necessita di altre spiegazioni. 3 mesi di Kindle Unlimited a 0,00€ fino al 13 luglio 2022 : stessa data di scadenza per questa promozione, la quale permette di approfittare dei vantaggi “offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo”. In questo caso sono previste delle limitazioni: prima di tutto, la promozione è disponibile solo per i clienti Prime idonei e prevede un rinnovo automatico a 9,99 euro a partire dal mese successivo al termine del periodo promozionale con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento per evitare l’addebito; inoltre, si applicano termini e condizioni di cui a questa pagina. Verificate subito se siete idonei a questo link.

: stessa data di scadenza per questa promozione, la quale permette di approfittare dei vantaggi “offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo”. In questo caso sono previste delle limitazioni: prima di tutto, la promozione è disponibile e prevede un rinnovo automatico a 9,99 euro a partire dal mese successivo al termine del periodo promozionale con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento per evitare l’addebito; inoltre, si applicano termini e condizioni di cui a questa pagina. Verificate subito se siete idonei a questo link. Fino al 15% di sconto sugli articoli della Lista Nascita : l’offerta è valida fino al 31 dicembre 2022 e prevede una soglia di spesa minima di 200 euro per avere diritto allo sconto, che varia a seconda dei clienti: tutti possono ottenere il 10% di sconto con il codice 10LISTA, solo i clienti Prime hanno diritto al 15% con codice 15LISTA. Per maggiori dettagli e per attivarla subito, visitate questo link.

: l’offerta è valida fino al e prevede una soglia di spesa minima di 200 euro per avere diritto allo sconto, che varia a seconda dei clienti: tutti possono ottenere il 10% di sconto con il codice 10LISTA, solo i clienti Prime hanno diritto al 15% con codice 15LISTA. Per maggiori dettagli e per attivarla subito, visitate questo link. Audible a soli 2,95 al mesi per 6 mesi : questa è la promozione ideale per gli amanti degli audiolibri, che avranno tempo soltanto fino al 20 luglio per approfittarne. Per maggiori dettagli (per dire, al termine dei 6 mesi il prezzo torna a quello standard, ma il servizio è disattivabile in ogni momento) e per attivare l’offerta, visitate questo link.

: questa è la promozione ideale per gli amanti degli audiolibri, che avranno tempo soltanto fino al per approfittarne. Per maggiori dettagli (per dire, al termine dei 6 mesi il prezzo torna a quello standard, ma il servizio è disattivabile in ogni momento) e per attivare l’offerta, visitate questo link. Amazon Music: 4 mesi d’uso gratuito. Offerta Prime Day: Amazon Music Unlimited gratis per quattro mesi è un motivo valido per visitare subito questa pagina e cogliere al volo la promozione finché è disponibile (13 luglio 2022), a patto che siate clienti Prime.

Per tutte le promozioni, per scoprire altri modi per risparmiare e per altre offerte, quella seguente è la pagina che dovete assolutamente visitare:

