Dall’India arriva la notizia del lancio di una nuova smart TV dedicata a chi è alla ricerca di una soluzione che possa garantire un buon rapporto tra qualità e prezzo: stiamo parlando di OnePlus TV 50 Y1S Pro.

Si tratta di una smart TV che può contare su un pannello con risoluzione 4K e che si caratterizza per uno schermo con cornici ridotte ai minimi termini, con un design decisamente accattivante.

La scheda tecnica di OnePlus TV 50 Y1S Pro

Queste sono le principali caratteristiche della nuova smart TV di OnePlus:

display LED da 50 pollici con risoluzione 4H (3.840 x 2.160 pixel), HDR10+ Decoding, HDR10, HLG, ALLM (Auto Low Latency Mode), MEMC

processore MediaTek MT9216 a 64 bit

2 GB di RAM

8 GB di memoria integrata

Android TV 10 con interfaccia OxygenPlay 2.0

Google Assistant integrato

connettività Wi-Fi 802.11 ac, 2.4GHz + 5GHz, Bluetooth 5.0 LE, 3x HDMI (HDMI1 support ARC), 2 porte USB, uscita ottica, Ethernet

altoparlante da 24 W

DOLBY Audio

Tra le funzionalità software della TV di OnePlus vi sono il supporto a Google Assistant (per una gestione attraverso i comandi vocali), Smart Manager, OnePlus Connect 2.0 (che consente di connettere il dispositivo a OnePlus Buds e OnePlus Watch) e la possibilità di avere accesso ad oltre 230 canali live.

Prezzi e disponibilità della nuova TV

Al momento la commercializzazione di OnePlus TV 50 Y1S Pro è in programma in India, ove sarà disponibile a partire dal 7 luglio sia su Amazon che sul sito ufficiale del produttore, oltre che in vari negozi fisici partner di OnePlus. Il prezzo di listino è di 32.999 rupie (pari al cambio a circa 400 euro) e il produttore ha studiato varie promozioni per rendere l’offerta più interessante.

Non si hanno informazioni per quanto riguarda la commercializzazione di OnePlus TV 50 Y1S Pro anche nel nostro Paese ma, nel caso in cui dovesse arrivare pure in Italia, dovrebbe sbarcare anche su Amazon. Staremo a vedere.