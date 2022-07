Xiaomi si prepara a svelare la nuova gamma 12S che comprende lo Xiaomi 12S, il 12S Pro e il 12S Ultra. I tre nuovi smartphone saranno al centro di un evento di presentazione in programma per domani 4 luglio. L’evento in questione riguarderà il mercato cinese che, come da tradizione, registrerà in anticipo il debutto dei nuovi smartphone di Xiaomi, destinati ad arrivare in Europa nei prossimi mesi, probabilmente già in estate.

Il protagonista delle news di oggi è lo Xiaomi 12S Pro. Lo smartphone, secondo le ultime informazioni, è in arrivo in due varianti. Oltre alla versione, già da tempo confermata, con Snapdragon 8 Plus Gen 1, infatti, in cantiere ci sarebbe anche una versione MediaTek. Nel frattempo, nel test benchmark su AnTuTu, lo smartphone fa registrare prestazioni da record. Ecco i dettagli:

Xiaomi 12S Pro: numeri record su AnTuTu e variante MediaTek in arrivo

C’è grande attesa per il lancio della nuova gamma Xiaomi 12S. In particolare, tra i modelli più attesi della nuova famiglia troviamo lo Xiaomi 12S Pro. Lo smartphone in questione punta ad offrire prestazioni al top con un comparto tecnico completo ed in grado di rendere il dispositivo un vero e proprio punto di riferimento del mercato Android. Stando ad un nuovo teaser diffuso da Xiaomi, infatti, il nuovo Xiaomi 12S Pro più di 1,1 milioni di punti nel test su AnTuTu caratterizzandosi come uno dei più potenti smartphone della seconda metà del 2022.

In un secondo teaser, inoltre, Xiaomi ha confermato anche i primi dettagli sul comparto fotografico del nuovo Xiaomi 12S Pro. Lo smartphone arriverà sul mercato con tre fotocamere posteriori. Tutti e tre i sensori saranno da 50 Megapixel. Si tratta di una configurazione analoga a quella adottata dallo Xiaomi 12 Pro presentato sul finire dello scorso mese di dicembre.

Il sensore principale dovrebbe essere un Sony IMX707. Da segnalare che la camera ultra-grandangolare dovrebbe presentare un campo di visuale da 115 gradi. Al momento, invece, non ci sono informazioni più precisi in merito al terzo sensore da 50 Megapixel che sarà, in ogni caso, un teleobiettivo. Il comparto fotografico potrà contare sul supporto di Leica.

Da notare, inoltre, che il nuovo Xiaomi 12S Pro potrebbe arrivare anche in una variante con SoC MediaTek. La versione in questione è stata anticipata da Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, su Weibo. Alla base della seconda versione, che andrà a contrapporsi alla versione principale con Snapdragon 8+ Gen 1 (probabilmente disponibile con scorte limitate) ci sarà una seconda variante con MediaTek 9000+ (caratterizzata dal numero di modello 2207122MC; la versione con SoC Qualcomm è la 2207122SC). L’esistenza di una variante MediaTek era già stata confermata da alcuni leak di maggio.

Le due versioni, oltre al SoC, non dovrebbero presentare sostanziali differenze. Il nuovo Xiaomi 12S Pro è atteso sul mercato con un display da 6,73 pollici con pannello AMOLED LTPO. Il display avrà risoluzione 2K e refresh rate massimo di 120 Hz. La luminosità massima del pannello dovrebbe arrivare a 1.500 nits. A completare il comparto tecnico dello smartphone troveremo il pieno supporto alla ricarica rapida Pro Charge.

Il nuovo smartphone di Xiaomi, infatti, supporterà la ricarica da 120 W. Basteranno 19 minuti per ottenere una carica completa della batteria. Da segnalare anche il supporto alla ricarica wireless da 50 W e al reverse charging wireless da 10 W. Per maggiori dettagli sul comparto tecnico e su prezzi e disponibilità del nuovo smartphone di Xiaomi sarà necessario attendere le prossime ore e l’evento di presentazione in programma domani.

Ricordiamo che il debutto in Europa dei nuovi Xiaomi 12S non è imminente. Al momento, infatti, non ci sono indicazioni precise in merito alle tempistiche di lancio delle varianti “global” dei tre nuovi smartphone (l’Ultra potrebbe essere un’esclusiva di alcuni mercati inoltre). Per maggiori dettagli sulla disponibilità in Italia potrebbe essere necessario attendere le prossime settimane.

In copertina Xiaomi 12 Pro