Di tanto in tanto può capitare che tra una versione e l’altra di un’app Android emerga qualche bug più o meno fastidioso e ciò non riguarda solo le applicazioni meno famose ma anche le più importanti, come ad esempio Spotify.

Si stanno moltiplicando sul forum di Spotify, infatti, le segnalazioni di utenti che hanno riscontrato un problema su Android a causa del quale l’applicazione non si apre, rendendo così impossibile la fruizione del popolare servizio di streaming musicale.

Cosa sappiamo del nuovo bug di Spotify per Android

Stando a quanto è possibile apprendere, a causa del problema in questione l’app di Spotify per Android si blocca sulla schermata iniziale e non prosegue con il caricamento e pare che questo fastidioso bug si manifesti dopo che l’account è stato disconnesso e l’utente tenta di accedere nuovamente.

Allo stato attuale sembra che non vi sia una soluzione fai da te al problema, in quanto gli utenti che lo hanno riscontrato non sono riusciti a risolverlo con i classici metodi (ossia svuotando la cache dell’app, cancellando l’applicazione e provando a reinstallarla, effettuando un riavvio del dispositivo, ecc.). In sostanza, spetta al team di sviluppatori del popolare servizio streaming individuare la fonte del problema e trovare una soluzione.

Ad ogni modo, sulla base delle segnalazioni, al momento non pare che il problema sia molto diffuso ma agli utenti che non lo hanno ancora riscontrato è consigliato di evitare di effettuare il logout da Spotify, così da non correre il rischio di trovarsi nell’impossibilità di accedere al servizio.

La buona notizia per chi si trova al momento con questo fastidioso bug di Spotify per Android è che il team di sviluppatori è già stato informato della sua esistenza e sta cercando una soluzione: la speranza, pertanto, è che nel giro di qualche giorno possa essere rilasciato un update con il tanto atteso fix.

