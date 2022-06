I giorni che ci separano dalla data dell’evento di presentazione di ASUS ROG Phone 6 sono sempre meno — a questo link trovate la pagina dedicata all’evento ROG Phone 6: For Those Who Dare — e nelle scorse ore sono apparse in rete numerose anticipazioni interessanti sul conto del nuovo smartphone da gaming del produttore di Taiwan: dalle immagini alle specifiche tecniche, il nuovo smartphone della serie ROG di ASUS inizia a prendere forma.

ASUS ROG Phone 6: immagini e specifiche tecniche

La serie ROG Phone di ASUS è il punto di riferimento indiscusso del segmento degli smartphone da gaming, soprattutto per quello che riguarda la fascia premium, per questo motivo è perfettamente comprensibile che il prossimo portabandiera della serie in questione sia già molto atteso. Da questo nuovo modello sappiamo già di poterci aspettare tanta potenza, dei tasti/trigger dedicati sul lato lungo, inoltre ASUS non manca mai di affiancare allo smartphone una vasta gamma di accessori dedicati.

Per quanto riguarda ASUS ROG Phone 6, le informazioni che abbiamo la possibilità di mettere insieme in questa sede arrivano tutte dalla certificazione del TENAA: nel database dell’ente regolatore cinese ha da poco fatto la propria comparsa uno smartphone che sembra identificabile proprio con il nuovo flagship di ASUS. La pagina che l’ente dedica a questo nuovo dispositivo è ricca di dettagli degni di nota, che comprendono sia alcune immagini che le specifiche tecniche principali. Quanto alle immagini comprese, quello raffigurato è lo smartphone nella sua variante brandizzata Tencent, date un’occhiata qui sotto.

In attesa di capire le scelte del produttore asiatico in merito alle colorazioni ufficiali — quella visibile nelle immagini è senza dubbio molto interessante —, appare evidente il family feeling di ASUS ROG Phone 6, che non si discosterà più di tanto dallo stile dei modelli che lo hanno preceduto. Sulla back cover si nota la presenza di un ritaglio, che potrebbe essere una striscia LED RGB o un display secondario.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il TENAA riporta un peso di 239 grammi per uno smartphone che misura 172,83 x 77,25 x 10,39 mm, anche in questo caso non discostandosi di molto dal modello precedente.

In questo corpo tutt’altro che compatto troverà posto un display OLED da 6,78 pollici — che, secondo le precedenti indiscrezioni, dovrebbe avere un refresh rate di 165 Hz —, mentre le prestazioni saranno affidate alla nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, cui si affiancheranno ben 18 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Quanto al comparto fotografico — storico punto debole degli smartphone da gaming —, si riporta una fotocamera principale da 50 MP e una secondaria posteriore da 13 MP, presumibilmente ultra-grandangolare. Il sito non fa menzione della terza fotocamera posteriore, che pure si vede nelle immagini, né di eventuali altri tagli di memoria. Si riporta uno zoom ottico 5x, ma il TENAA ha già commesso errori in passato, pertanto è meglio attendere ulteriori conferme.

L’ente cinese riporta anche una batteria da 2,925mAh, tuttavia la lettura più plausibile di questo dato è che ASUS ROG Phone 6 farà uso di un sistema dual-battery, per una capacità complessiva di 5,850mAh e dichiarata di 6.000 mAh. Nessun upgrade per la ricarica rapida, che secondo la certificazione 3C sarà la stessa 65 W di ROG Phone 5. Tra le altre caratteristiche di cui si può fare menzione figurano l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sotto al display.

Altre conferme da Geekbench

ASUS ROG Phone 6 è stato altresì avvistato nel database di Geekbench, da cui arriva qualche ulteriore conferma sulle specifiche tecniche del dispositivo. Identificato dalla piattaforma di benchmark con il model number AI2201_F, lo smartphone usa uno Snapdragon 8+ Gen 1, con quattro core a 2,02 GHz e quattro core a 3,19 GHz e la GPU Adreno 730. Si riporano anche 16 GB di RAM, ma come detto potrebbe esistere un modello con 18 GB e si parla di una variante base da 12 GB.

Dotato di Android 12 al lancio, lo smartphone ha totalizzato 1.323 punti in single core e 4.238 punti in multi core, superando i 1.131 e 3.729 punti del predecessore.

Leggi anche: migliori smartphone per giocare