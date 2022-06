A ottobre dello scorso anno, un po’ a sorpresa, Google ha rilasciato una versione di Android dedicata ai dispositivi con display di grandi dimensioni: Android 12L. Questa versione offriva funzionalità e supporto a tablet e dispositivi pieghevoli, andando a sopperire ad alcune mancanze di cui soffrivano i dispositivi con display generosi. Quest’anno verrà rilasciata una versione Android 13L?

Stando a quanto riportato da Mishaal Rahman su Twitter, nel 2022 non sarebbe prevista una versione Android 13L: ogni versione del robottino ha un livello API unico, Android 13 ad esempio è API di livello 33. A quanto pare Google si riferisce già alla prossima major release di Android 14 come API di livello 34, di conseguenza pare molto improbabile che possa esserci un altro lancio intermedio fra la versione 13 e la 14.

In case anyone thought there might be another point release this year (like an 'Android 13L' or something), there likely won't be, since Android 14 has been hinted at multiple times by Google/in AOSP as being API level 34. (Android 13 is API level 33).https://t.co/4UnMPxcN30 pic.twitter.com/8stfnPK9an

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 27, 2022