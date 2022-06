Samsung ha annunciato in via ufficiale il debutto del nuovo Galaxy XCover6 Pro. Si tratta di uno smartphone progettato per supportare i lavoratori più esigenti grazie alla combinazione di una scocca rugged e di un comparto tecnico di ottimo livello. Il nuovo smartphone di casa Samsung promette prestazioni elevate, sicurezza end to end e tanta resistenza con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei lavoratori sia in ufficio che in attività “sul campo”. Lo smartphone supporta il 5G e presenta un comparto software aggiornato con Android 12, One UI e supporto a DeX. Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Samsung Galaxy XCover6 Pro.

Samsung presenta il nuovo Galaxy XCover6 Pro: ecco specifiche e prezzo

Il nuovo Galaxy XCover6 Pro arriva sul mercato con un comparto tecnico completo. Lo smartphone può contare su di un display da 6,6 pollici con pannello TFT caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus ed è dotato di funzionalità Touch Sensitivity che aumenta la reattività del touch con l’utilizzo di guanti di pelle di spessore inferiore a 2 mm.

Lo smartphone di Samsung arriva sul mercato con un processore Octa-Core realizzato con processo produttivo a 6 nm che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite microSD). La batteria è da 4.050 mAh ed è sostituibile dall’utente. Da segnalare anche un comparto fotografico composto da una doppia camera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con apertura F1.8 e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. C’è anche il Flash LED. La camera anteriore è da 13 Megapixel.

Lo smartphone può contare su di una connettività completa. Troviamo, infatti, il supporto 5G oltre che Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Non manca il supporto NFC. Da segnalare, inoltre, che lo smartphone presenta il supporto Dual SIM. Il nuovo Samsung Galaxy XCover6 Pro può contare su certificazione IP68 che garantisce la resistenza all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti oltre che una protezione contro polvere, sporco e sabbia. Presenta anche la certificazione MIL-STD-810H. Per garantire la sicurezza c’è Samsung Knox. Da notare, inoltre, che l’autenticazione può avvenire tramite riconoscimento facciale oppure con il sensore di impronte digitali posizionato lateralmente, nel tasto d’accensione.

Lato software troviamo Android 12 con One UI e tutte le personalizzazioni tipiche degli smartphone di Samsung. C’è anche il supporto a Samsung DeX che permette di connettere lo smartphone ad un display esterno ed utilizzare mouse e tastiera per ottenere un’esperienza d’uso simile a quella di un PC completo. Il nuovo XCover 6 Pro presenta dimensioni pari a 168.8 x 79.9 x 9.9mm con un peso complessivo di 235 grammi.

KC Choi, EVP e Head of Global Mobile B2B Team, MX Business di Samsung Electronics, sottolinea: “Abbiamo creato la serie Galaxy XCover Pro per dare alle aziende un dispositivo mobile resistente, in grado di supportare i lavoratori in prima linea. Siamo entusiasti di estendere ulteriormente questo impegno con l’introduzione di Galaxy XCover6 Pro, un dispositivo che abbina resistenza e connettività senza limiti, per consentire il successo di aziende di ogni tipo e dimensione.”

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy XCover 6 Pro è quasi pronto al debutto. Lo smartphone, infatti, arriverà in Italia a partire dalla seconda metà del mese di luglio con un prezzo di lancio di 629 euro. Il dispositivo sarà in vendita sul sito di Samsung oltre che su Amazon e presso tutti i principali rivenditori di prodotti Samsung in Italia.