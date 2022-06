Avete finito gli esami di maturità e volete premiarvi? O state semplicemente cercando un nuovo smartphone in vista delle vacanze estive? Che abbiate un evento da festeggiare o che stiate semplicemente cercando qualche buona offerta relativa a un nuovo smartphone, Hekka ha le offerte che fanno per voi.

Lo store online, che spedisce gran parte dei propri prodotti dai magazzini europei, ha una serie di promozioni in corso che vi permettono di risparmiare in maniera significativa sull’acquisto di nuovi smartphone, prodotti per la smart home o accessori. In alcuni casi le offerte sono in scadenza, altre hanno una validità più lunga. In ogni caso per ogni articolo vi indichiamo il prezzo scontato a fianco di quello originale e la data di validità della promozione.

Xiaomi 12

Partiamo con Xiaomi 12, uno dei modelli di punta del colosso cinese, dotato di schermo da 6,28 pollici con refresh a 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore (principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 13 megapixel e telemacro da 5 megapixel), connettività 5G, WiFi6, NFC e GPS, batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata a 67 watt e wireless a 50 watt.

Arriva con Android 12 sul quale gira l’interfaccia personalizzata MIUI 13 in versione globale. Tre le colorazioni tra cui scegliere: grigio, blu e viola. A seguire i link per l’acquisto, con i prezzi che sono validi fino al 30 giugno:

Xiaomi 12 8-128 GB a 613,34 euro invece di 842,98 euro

Xiaomi 12 8-256 GB a 632,24 euro invece di 868,19 euro

OnePlus Nord CE 2

Se il vostro budget è più contenuto, OnePlus Nord CE 2 è una soluzione più economica ma comunque molto valida, Disponibile nelle colorazioni Bahama Blue e Gray Mirror, lo smartphone è dotato di uno schermo AMOLED FullHD+ da 6,43 pollici con refresh a 90 Hz e punch hole per alloggiare la fotocamera frontale.

Sotto la scocca trova posto un MediaTek Dimensity 900, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Molto buona la fotocamera, con un sensore principale da 64 megapixel (f/1.79) affiancato da un ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore monocromatico da 2 megapixel. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh ed è supportata dalla ricarica rapida a 65 watt SUPERVOOC. A seguire il link per l’acquisto con il prezzo valido fino al 31 luglio.

Acquista OnePlus Nord CE 2 5G su Hekka a 349,66 euro

Redmi Note 11S 5G

Ancora più conveniente e sicuramente altrettanto valido, è Redmi Note 11S 5G che può essere vostro a partire da poco più di 200 euro. È dotato di schermo FullHD+ da 6,6 pollici con refresh a 90 Hz, MediaTek Dimensity 810 con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 50 megapixel, a cui sono affiancati un ultra grandangolare da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel, mentre nella parte frontale, con una soluzione punch hole, trova posto un sensore da 13 megapixel. La batteria da 5.000 mAh è supportata dalla ricarica rapida a 33 watt, con alimentatore incluso nella confezione di vendita.

Tre le versioni disponibili, così come le colorazioni. A seguire i link all’acquisto e i prezzi, validi fino al 30 giugno:

Realme 9i

Chiudiamo la selezione di smartphone con Realme 9i, un medio gamma senza troppe pretese ma con una scheda tecnica di tutto rispetto se proporzionata al prezzo di vendita. Lo smartphone utilizza uno schermo da 6,6 pollici con refresh a 90 Hz, Snapdragon 680 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, doppio speaker stereo e tripla fotocamera posteriore.

Quest’ultima può contare su un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) affiancato da un sensore in bianco e nero e uno macro, per foto ravvicinate molto particolari. La batteria da 5.000 mAh offre un’ottima autonomia ed è supportata dalla ricarica cablata a 33 watt. Due le colorazioni disponibili, Prism Black e Prism Blue, uno solo il taglio di memoria.

Acquistate realme 9i a 183,36 euro con il codice HekkaAF9i

Ricordate infine che per i nuovi clienti è previsto un codice sconto da 3 euro e che le spese di spedizione dall’Europa sono gratuite per i modelli che vi abbiamo segnalato. Per trovare altri prodotti in offerta vi invitiamo a visitare il sito Hekka e scoprire le numerose promozioni disponibili.

Informazione Pubblicitaria