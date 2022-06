Dopo le anticipazioni delle score settimane sono iniziate le vendite globali di OUKITEL WP19, lo smartphone con la batteria più grande al mondo. Il rugged phone è in vendita su AliExpress con una promozione iniziale che offre uno sconto superiore al 50% sul prezzo di listino, ma solo fino al primo luglio 2022.

Rispetto al predecessore, questo OUKITEL WP19 offre notevoli miglioramenti, in particolare per quanto riguarda la batteria e il comparto fotografico, che rappresentano un considerevole passo in avanti. In particolare la batteria, con i suoi 21.000 mAh, rappresenta un record mondiale per quanto riguarda uno smartphone.

Secondo i test effettuati in laboratorio OUKITEL WP19 può raggiungere i tre mesi di autonomia in stand-by con una SIM inserita, quasi 5 giorni di riproduzione musicale ininterrotta, 36 ore di riproduzione video e una settimana nell’utilizzo outdoor. Si tratta quindi di dati davvero straordinari che lo pongono al vertice della categoria dei battery phone. Grazie alla ricarica rapida a 33 watt poi, servono circa 3 ore per portare la batteria all’80% e assicurare parecchi giorni di utilizzo continuativo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico OUKITEL ha scelto un sensore principale da 64 megapixel realizzato da Samsung, affiancato da un sensore da 20 megapixel prodotti da Sony e dedicato alla visione notturna e da una fotocamera frontale da 16 megapixel. Grazie ai 4 emettitori a infrarossi situati sulla cover posteriore è possibile catturare immagini di alta qualità con una luminosità più che accettabile anche in condizioni di buio assoluto (o quasi).

Le altre caratteristiche di OUKITEL WP19 parlano di uno schermo FullHD+ (2460 x 1080 pixel) da 6,78 pollici e frequenza di refresh a 90 Hz, MediaTek Helio G95, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e Android 12 per godere della versione più aggiornata del robottino verde. Trattandosi di un rugged phone non mancano le certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810H, per resistere a cadute, urti e immersioni.

Di alto livello anche la connettività (manca solo il 5G) con NFC, dual SIM, supporto ai sistemi di navigazione globale, WiFi e Bluetooth. Tutto questo viene proposto a soli 269,99 dollari, circa 255 euro, ma solamente dal 27 giugno al primo luglio 2022 su AliExpress.

