HAYLOU, azienda specializzata nella realizzazione di dispositivi indossabili, ha presentato oggi le sue nuove cuffie a conduzione ossea, le HAYLOU PurFree (BC01), pensate principalmente per chi pratica sport ma anche per chi vuole utilizzarle per chiamate di lavoro o nel proprio tempo libero.

Nel panorama delle cuffie senza fili, i modelli a conduzione ossea sono ancora una rarità, pur suscitando spesso l’interesse da parte degli utenti. Il principio di funzionamento è alquanto semplice: il vibratore inserito nelle cuffie trasmette il suono direttamente al nervo uditivo attraverso le ossa del cranio, senza dover passare per il canale uditivo.

Il vantaggio principale è che entrambe le orecchie rimangono libere, così da poter sentire i rumori dell’ambiente circostante, molto importante se utilizzate le cuffie quando fate sport o una passeggiata, e vengono ridotti i rischi di danni ai timpani. Inoltre le cuffie non entrano a contatto con l’interno dell’orecchio, risultando quindi più igieniche e meno propense allo sviluppo di batteri.

HAYLOU PurFree (BC01)

Le nuove cuffie HAYLOU sono caratterizzate dal supporto al Bluetooth 5.2, grazie al chip QCC3044 di Qualcomm, dispongono di una batteria che garantisce fino a 8 ore di autonomia, un risultato che sarà davvero apprezzato per chi passa molto tempo all’aria aperta, e soprattutto la certificazione IP67. La maggior parte delle cuffie wireless in commercio si limita a una certificazione IPX4, per resistere al sudore e a qualche goccia di pioggia, mentre le HAYLOU PurFree (BC01) possono anche cadervi in acqua (e rimanervi per qualche minuto) senza che riportino alcun danno e debbano essere buttate.

La ricarica avviene con un connettore magnetico, posizionato vicino ai tasti per la regolazione del volume sul lato destro delle cuffie, che permettono anche di rispondere alle chiamate e di gestire, insieme al tasto posto sulla sinistra, la riproduzione dei contenuti multimediali. È presente un sistema di ricarica rapida che consente di avere due ore di autonomia a fronte di una ricarica di appena 10 minuti, perfetta per chi vuole fare una corsetta e ha dimenticato di caricare le cuffie. Il tempo di una veloce colazione e di mettersi le scarpe e la batteria sarà pronta per il vostro allenamento.

Il design è pensato espressamente per lo sport, con un archetto che unisce i due auricolari e passa dietro la testa, così da garantire il massimo comfort e la possibilità di togliere le cuffie senza per questo rischiare di perderle. Le due unità vibranti vanno posizionate appena davanti all’orecchio, tenute in posizione da un archetto che gira attorno all’orecchio senza risultare invasivo né pesante e lasciando i controlli nella parte posteriore, molto comodi da raggiungere.

Le cuffie, incluso in cavo in titanio che le unisce, sono rivestite da una plastica morbida che le rende delicate sulla pelle senza essere mai aggressive. Il design è davvero splendido, tanto che HAYLOU ha ricevuto un Red Dot Award, uno dei riconoscimenti più ambiti in questo campo e sinonimo di una ricerca molto attenta da parte del produttore.

Ottima anche la qualità audio, grazie a un vibratore di qualità che offre un campo di ascolto molto aperto nonostante le dimensioni, privo di distorsioni e costante a tutte le frequenze, così da offrire un’esperienza di ascolto immersiva pur senza risultare isolante come le normali cuffie in-ear.

In occasione del lancio HAYLOU ha messo a punto un doppio sconto che vi permette di risparmiare ben 35 euro sul costo di acquisto. Il prezzo di listino è di 109,99 euro ma potete approfittare di uno sconto di 15 euro sulla pagina di Amazon e di altri 20 euro di sconto utilizzando il coupon HAYLOUBC01 prima di procedere al pagamento. A seguire il link per l’acquisto, con il prezzo finale fissato a 74,99 euro, davvero ottimo per questo tipo di prodotto.

Acquista HAYLOU PurFree (BC01) su Amazon a 74,99 euro

