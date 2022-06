Con il recente lancio di Windows 11 e Office 2021 Microsoft ha completamente rinnovato i propri software più venduti. Per molti i nuovi software rappresentano l’occasione giusta per acquistare un nuovo computer o aggiornare alcune componenti di quelli già posseduti, per renderli più adatti ai nuovi software. In molti casi però i prezzi delle licenze sono un problema e qualcuno ricorre a soluzioni più o meno lecite per risparmiare.

Eppure c’è un modo completamente legale e sicuro per ottenere un a licenza software senza spendere una follia, con la certezza di avere un prodotto originale che potrà essere aggiornato nel corso del tempo. MMORC è uno degli store online più apprezzati in questo senso, con una lunga lista di prodotti disponibili a prezzi vantaggiosi.

Questo perché si tratta di licenze usate, che non servono alle aziende, e che MMORC acquista per poi rivendere a prezzi stracciati. In questi giorni è in corso una vendita promozionale che rende ancora più conveniente l’acquisto di una licenza, incluse quelle di Windows 10 e delle versioni precedenti di Office. Utilizzando il codice TUD63, ad esempio, potete ottenere uno sconto del 63% sui seguenti prodotti:

Se invece volete altre soluzioni, o il bundle che contiene le versioni più recenti di Windows e Office, con il codice TUD56 potete ottenere uno sconto del 56% sui seguenti pacchetti:

Utilizzando il coupon TUD47 invece avrete uno sconto del 47% per ottenere a prezzo scontato altri prodotti, incluso Office per macOS:

MMORC non si occupa solo di licenze di prodotti Microsoft, ma si prende cura anche della sicurezza dei vostri computer. Qui sotto trovate le migliori soluzioni antivirus per tenere sempre al sicuro il vostro PC dalle minacce presenti in Rete e non solo.

Una volta completato l’acquisto dei prodotti non serve attendere alcuna email, vi basterà visitare questa pagina per estrarre immediatamente le vostre chiavi e iniziare a utilizzarle per attivare i relativi software. Ricordate inoltre che MMORC offre il pagamento con PayPal, una ulteriore garanzia e tranquillità per chi acquista. E per qualsiasi problema o domanda potete contattare il servizio di assistenza che risponde a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria